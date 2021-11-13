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台灣藝術家古陵霖創作 洛縣藝術中心15日起展出

【洛杉磯訊】
古陵霖「當代隱身術」(The Practice of Disguise) 駐村創作計畫成果展將在18街藝術中心的Atrium Gallery展出。（台灣書院）
古陵霖「當代隱身術」(The Practice of Disguise) 駐村創作計畫成果展將在18街藝術中心的Atrium Gallery展出。（台灣書院）

台灣藝術家古陵霖「當代隱身術」(The Practice of Disguise) 駐村創作計畫，在來自44國的藝術家中脫穎而出，獲得2021年國際雕塑中心(International Sculpture Center)創新獎榮譽提名。成果個展將於11月15日至12月17日在18街藝術中心(18th Street Arts Center) 的Atrium Gallery展出。

在台灣文化部與駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院的支持下，古陵霖獲選至18街藝術中心駐村3個月。她以軍事迷彩設計為創作主軸，融合電腦系統的短暫小故障(Glitch)及攝影影像，呈現實體與數位的交錯。展品包括「模糊地帶」呈現她對人地關係的視角及長期關心的居住正義問題，其他作品包括「誰是古陵霖？」、「消失的快感」、「消失點」、及「隱形朋友」。

古陵霖是奧斯汀德州大學藝術史及視覺藝術所碩士，作品曾在紐約、奧斯汀、巴賽隆納、薩爾斯堡等地展出，曾獲美國奧地利協會藝術獎、美國奧斯汀烏姆勞夫雕塑及花園博物館雕塑獎及休士頓Artadia協會獎等獎項。

活動網頁：https://18thstreet.org/event/thepracticeofdisguise/

參觀預約登記：https://thepracticeofdisguise.eventbrite.com

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