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華裔漸凍人進麻省理工 設眾籌平台盼贊助

記者丁曙／聖地牙哥報導
華裔漸凍人少年樓印根被麻省理工學院（MIT）錄取。（樓印根臉書）
華裔漸凍人少年樓印根被麻省理工學院（MIT）錄取。（樓印根臉書）

聖地牙哥縣華裔少年樓印根(Benjamin Lou)，今年秋季被著名的麻省理工學院（MIT）數學系錄取。但他患有「脊髓性肌肉萎縮症」(SMA)，俗稱「漸凍人」，無法起坐站立，靠輪椅行動。但上大學除了學雜食宿費用外，還需要一筆昂貴的護理輔助費，因此，他的家庭設立了一個眾籌平台，呼籲華人社區伸出援手，幫助他實現夢想。

影音來源：記者丁曙

樓印根的母親黃慧華（Jenny Huang）表示，一方面很欣慰兒子能進入他夢寐以求的學校，另一方面也很擔憂高昂的學雜費、食宿費以及額外的殘障護理費用等，合計每年十幾萬元，薪水家庭負擔不起，實際成本可能更高。

據黃慧華對2022-2023學年費用的初步估算，MIT的學雜費、食宿費等大約8萬元。因樓印根生活無法自理，母親必須陪同照顧，自己的生活費用大約2萬元；還需要當地請一位護士幫忙護理，工錢不菲。

樓印根坐輪椅行動，需要入住費用較高的無障礙酒店房間；他需要租用一輛殘疾人廂車，往返校園和酒店，每天租費至少180元；他還需要租用病床、便攜式升降機、健身器等，預計成本約為1萬至2萬元。樓印根還患有嚴重的限制性肺病，需要使用VOCSN 系統便攜式呼吸設備，價格為2萬1000元，加上不同功能的配件還要多花費2000至3000元。

過去多年來，黃慧華每天抱起兒子20次以上，起身穿衣上廁所等；但隨著年齡增長，體力逐漸不支，她打算購買一台動力生活輔助器，估計費用5萬元。此外，每年往返校園和住家一次，機票價格5000元以上，長時間飛行，樓印根需要乘坐座位可臥躺的商務艙。

據了解，樓印根是一個極有學術天賦的少年。2020年10月考SAT，拿下1560分（1600滿分）。2021年申請大學，他同時被哈佛大學(Harvard)、麻省理工(MIT)、加州理工（Caltech）錄取 。更早在2014年，樓印根11歲時去北京參加第五屆「世界數學團體錦標賽」(World Mathematics Team championship， WMTC)，拿下了第13名獲得金牌。因為他長途旅行十分困難，後來就只在美國參加數學競賽，兩次進入美國數學奧林匹克（USAMO）決賽。

黃慧華相信，樓印根身殘志堅，但從不放棄希望，從不屈服壓力，克服了常人難以想像的困難，甚至做到了某些正常孩子做不到的事情。現在他入讀麻省理工學院，證明了他的能力，希望未來在改善世界方面走得更遠。作為家長，希望華人社區慷慨捐款贊助，這是一項值得引以為榮的投資。可通過分享眾籌平台GoFundMe鏈接，支持樓印根和他的家庭克服新挑戰。

黃慧華和全家人非常感謝多年來獲得的所有的幫助和支持，這也是樓印根得以生存和發展的重要原因之一。現在，他們真誠地希望他的故事，能夠在最需要的時候激勵更多人，提供更多的正能量，衷心期望華人朋友們伸出援手，登錄眾籌平台鏈結，https://www.gofundme.com/f/help-a-teen-with-severe-muscle-disease-go-to-mit，一起來創造奇蹟。

樓印根躺在病床上頑強學習。（黃慧華提供）
樓印根躺在病床上頑強學習。（黃慧華提供）
母親黃慧華抱起癱瘓的兒子樓印根。（黃慧華提供）
母親黃慧華抱起癱瘓的兒子樓印根。（黃慧華提供）

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