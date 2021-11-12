洛城新語／「搬運」新聞可惡 亂寫出處可恥
洛杉磯世界日報旗下欄目「世說新聞」，日前一則視頻新聞「中知名教授赴美次日遭搶，亮功夫兩退持槍匪」火遍全網，包括瀟湘晨報、洛杉磯華人資訊網及中時電子報等在內的海內外多家華文媒體爭相轉載，但鮮有媒體寫明真正的新聞出處；當辛苦採編新聞成他人作品，劣幣不斷驅逐良幣，試問誰還願意做原創。
自媒體時代，「搬運」新聞成風；相比原創，從他人頻道搬運內容再二次加工，無疑省力又簡單。以「中知名教授赴美次日遭搶，亮功夫兩退持槍匪」新聞報導為例，本報動用三名人力、一整個工作日作業。為確保影片足夠吸引人，在製作過程中，不僅需要刪減大量冗餘內容，事件呈現也需要下功夫，並不能簡單的按時間順序排列。簡而言之，雖然成品影片只有幾分鐘，但前期作業，例如採訪、拍攝、剪輯及文稿撰寫等，往往耗費數十小時之久。
而搬運這則已經過「深加工」的影片進行二次製作，即無需長期跑新聞累積人脈，也不用採訪、拍攝，自然簡單得多。這些媒體在沒有取得許可的情況下，使用本報獨家取得的照片，及模擬案發現場所拍攝的示意影片；而在影片、照片來源及報導出處，卻隻字未提世界日報。本報採編團隊辛苦勞作之成果，被他人竊取，怎能不讓人深感憤怒。
諷刺的是，網易、搜狐及環球網等轉載報導時，所表明出處的瀟湘晨報，在其官網上，赫然寫著「反侵權公告」；要求任何單位及個人，使用瀟湘晨報擁有版權的作品，須事先取得瀟湘晨報的書面授權書後方可使用和轉載。敢問瀟湘晨報，對他人有如此要求，對自己為何放鬆。
倘若部分海外媒體，寫錯新聞出處，有轉載媒體太多，難以找到真正新聞源頭的原因。那部分北美的華文媒體，每天瀏覽本報尋找「新聞線索」，但轉載時卻用「綜合媒體報導」或寫其他來源，就有亂寫出處，不尊重原創之嫌。
看到這，或許有讀者會問，為何不採取法律手段維權。答案是，一家媒體搬運你的新聞，可以向法院提告；當10家、20家媒體，都搬運你的新聞，就容易出現「按下葫蘆浮起瓢」的狀況，很難處理得過來。至於防侵權處理，本報採編團隊，亦曾考慮為視頻加通篇水印；但最終出於讀者觀感考量，選擇放棄，只在視頻展示圖片加上世界日報標誌。
總而言之，美國對智慧財產的保護雖然相對較高，但遠沒有想的完善。再者，北美地區願意做原創的華文媒體已經不多；而做新聞搬運，成本低、收效大；當搬運者不尊重原創，市場上不斷發生劣幣驅逐良幣；試問誰還願意做原創，屆時你們又去哪搬運華人相關的新聞。
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