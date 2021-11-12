洛城新語／「搬運」新聞可惡 亂寫出處可恥

洛杉磯世界日報 旗下欄目「世說新聞」，日前一則視頻新聞「中知名教授赴美次日遭搶，亮功夫兩退持槍匪」火遍全網，包括瀟湘晨報、洛杉磯華人 資訊網及中時電子報等在內的海內外多家華文媒體爭相轉載，但鮮有媒體寫明真正的新聞出處；當辛苦採編新聞成他人作品，劣幣不斷驅逐良幣，試問誰還願意做原創。

自媒體時代，「搬運」新聞成風；相比原創，從他人頻道搬運內容再二次加工，無疑省力又簡單。以「中知名教授赴美次日遭搶，亮功夫兩退持槍匪」新聞報導為例，本報動用三名人力、一整個工作日作業。為確保影片足夠吸引人，在製作過程中，不僅需要刪減大量冗餘內容，事件呈現也需要下功夫，並不能簡單的按時間順序排列。簡而言之，雖然成品影片只有幾分鐘，但前期作業，例如採訪、拍攝、剪輯及文稿撰寫等，往往耗費數十小時之久。

而搬運這則已經過「深加工」的影片進行二次製作，即無需長期跑新聞累積人脈，也不用採訪、拍攝，自然簡單得多。這些媒體在沒有取得許可的情況下，使用本報獨家取得的照片，及模擬案發現場所拍攝的示意影片；而在影片、照片來源及報導出處，卻隻字未提世界日報。本報採編團隊辛苦勞作之成果，被他人竊取，怎能不讓人深感憤怒。

諷刺的是，網易、搜狐及環球網等轉載報導時，所表明出處的瀟湘晨報，在其官網上，赫然寫著「反侵權公告」；要求任何單位及個人，使用瀟湘晨報擁有版權的作品，須事先取得瀟湘晨報的書面授權書後方可使用和轉載。敢問瀟湘晨報，對他人有如此要求，對自己為何放鬆。

倘若部分海外媒體，寫錯新聞出處，有轉載媒體太多，難以找到真正新聞源頭的原因。那部分北美的華文媒體，每天瀏覽本報尋找「新聞線索」，但轉載時卻用「綜合媒體報導」或寫其他來源，就有亂寫出處，不尊重原創之嫌。

看到這，或許有讀者會問，為何不採取法律手段維權。答案是，一家媒體搬運你的新聞，可以向法院提告；當10家、20家媒體，都搬運你的新聞，就容易出現「按下葫蘆浮起瓢」的狀況，很難處理得過來。至於防侵權處理，本報採編團隊，亦曾考慮為視頻加通篇水印；但最終出於讀者觀感考量，選擇放棄，只在視頻展示圖片加上世界日報標誌。

總而言之，美國對智慧財產的保護雖然相對較高，但遠沒有想的完善。再者，北美地區願意做原創的華文媒體已經不多；而做新聞搬運，成本低、收效大；當搬運者不尊重原創，市場上不斷發生劣幣驅逐良幣；試問誰還願意做原創，屆時你們又去哪搬運華人相關的新聞。