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洛縣警疑超速 撞死12歲男孩、19歲姊姊受傷

南門訊
Isaiah Suarez Rodriguez和姊姊Alexa。（GoFundMe）
Isaiah Suarez Rodriguez和姊姊Alexa。（GoFundMe）

本月初在洛杉磯縣南門市（South Gate）發生了重大車禍，一名12歲男孩不治身亡，他的19歲姊姊受傷。警方11日表示，該車禍可能是因為當時未當班的一名洛縣警員超速所致。

11月3日，男孩Isaiah Suarez Rodriguez 和他的姊姊Alexa於下午約4時，在San Juan路上行駛，Alexa當時開車。在行駛至Firestone大道交匯處時，被一輛皮卡車撞擊翻滾幾米才停下。Isaiah Suarez Rodriguez 當時所坐的副駕駛位置直接被撞。而皮卡車司機為一名未當班的洛縣警員。

事故發生後，有三名成年人和一名未成年人被送往醫院。

Isaiah Suarez Rodriguez 被送往醫院後搶劫無效死亡。事故後，他的家人建立了GoFundMe募款網站。據悉，當時姊姊試圖用衣服裹住弟弟的頭止血。Isaiah Suarez Rodriguez長大後想當一名廚師，他是道奇隊的鐵桿粉絲。

警局表示，超速可能是導致該事故的一個原因，但該事故還在調查當中，尚無定論。洛縣警局也確認了一名當時未當班的警員牽涉其中。

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