為貧困募款 華美銀行贊助聯合慈善健行

華美銀行400多名員工及家屬積極參與大洛杉磯聯合基金會舉辦的「聯合健行」活动，為解決洛杉磯縣社區的貧困問題健走募資。（華美銀行提供）

華美銀行近日贊助並參與大洛杉磯 聯合基金會（United Way of Greater Los Angeles）於英格伍（Inglewood）舉行的「聯合健行」（WalkUnitedLA）活動，即此前的「慈善健行」（HomeWalk）。

該行400多名員工及家屬積極參與，在確保安全的前提下，一同為解決當地社區的貧困問題健走募資。此次活動共募集善款逾80萬元。全部資金將用於解決洛杉磯縣三個最嚴峻的社會問題，包括幫助學生獲得更好的教育 機會、通過建造支援性和平價住宅解決遊民問題，以及為貧困家庭提供更多經濟機會。

大洛杉磯聯合基金會的年度五公里健行活動，成功地將所有關注遊民和貧困問題的健行者聚集在一起，為解決最迫切的社會問題出資獻力。在社會各界的幫助下，大洛杉磯聯合基金會已成功幫助4萬5000人解決住房問題，為3萬名高中生提供工作經驗，並協助1300名退伍軍人實現穩定就業 。

華美銀行資深副總裁兼全球企業事務總監Travis Kiyota表示，作為大洛杉磯聯合基金會的長期合作夥伴，華美銀行很榮幸能夠以冠軍贊助商的身份支持並參與聯合健行活動，一如既往地為解決遊民和貧困問題搭建堅實的橋樑。