為畫面加情緒 華裔電影調色師孫瑜勇闖好萊塢

華裔電影調色師孫瑜。（孫瑜提供）

在好萊塢打拚的華裔電影 調色師孫瑜，雖然學習的是攝影 和電影製作，但八年前決定從零開始摸索做調色。如今為女神卡卡（Lady Gaga）做紀錄片，還自製教育宣傳片講解「什麼是調色」，讓調色師一職為更多人了解。

走上調色師的道路，孫瑜認為是人生中種種因素都指向這個決定。他表示，因為父親是從事影視編導的大學教授，家裡經常有攝影機和錄影帶可以隨手拿來玩，中小學的所有零花錢，也全部都拿來買電影光碟，家裡有收藏幾千張DVD，也用攝影機拍過一些很小的短片。後來考入北京電影學院學習攝影，就很喜歡平面後製。

2012年他決定來到洛杉磯念電影製作專業的研究生，「洛杉磯是世界影視之巔，如果能在這裡做到最好，就相當於在全世界做到了最好」，當時還年少氣盛的孫瑜懷著這樣的抱負。聽從恩師建議，第二年就開始決定要做調色師。也是因為一次同學的短片中做的特效，顏色怎麼都不匹配，「我上手稍微動了兩下，同學瞬間覺得好了很多，這個事情成了驅動我做調色的導火線，從此一發不可收拾」。

無縫銜接 為電影收尾

電影調色師可能是很多人都沒有聽說的行業，但其實相當重要。他解釋，調色作為電影製作中的最後一個環節，要幫整個製作收尾。最基本的工作 是要在不同燈光、時間、天氣，甚至不同地點拍的場景色調，要無縫銜接到一起，不能讓觀眾看了覺得「跳戲」，「正所謂，觀眾看不出來的調色才是好調色」。而在銜接的基礎上，還要給畫面加上「情緒」。

也正由於調色工作不常被外行人了解，孫瑜帶領自己的工作室「REASON STUDIO」，曾製作過一個短片叫「什麼是調色」，讓一個演員在一個燈光不變的場景中，表演了一系列不同的情緒。然後後製只通過調色和一些聲音的輔助，讓觀眾在一分鐘之內入戲了十種不同的電影風格。他希望這樣直觀簡潔的介紹調色的作用，沒想到小短片還相當出名，在國內的影視圈基本上影視工作者都看過，那些知名大導演也有轉發。

在從業之初，孫瑜也遭遇許多困難，但因為太熱愛調色，甚至也沒覺得不順利或者想放棄。「剛開始入行在一家小的後製公司打工，白天去上班，下班到家會趕緊睡上半個小時、啃幾口外賣，然後繼續做三、四個小時的客戶私活兒」，他表示如此堅持了兩年，終於決定辭職背包旅行了兩個月，回來後就開始自己開工作室。

孫瑜（左）和導演Ivan Olita在終於完成女神卡卡的短片後開心合影。（孫瑜提供）

30秒短片 花了12小時

不過自己創業並不容易，幸好遇到了一同成長的導演Ivan Olita，從創業初期就開始合作摸爬滾打。而這位好搭檔其實是「近乎虐待式地」，每一個鏡頭都不滿足孫瑜提出的方案，但這也不斷逼迫孫瑜嘗試新的思路並挑戰新的風格，還給未來對客戶的耐心和溝通能力打下了良好基礎。

兩人一次在製作一個女神卡卡的短片，只有30秒的紀錄片，正常只會花最多兩個小時製作，但倆人在一起硬是花了12個小時。基本上把軟件能想到的功能全都試了一遍，「最終在接近崩潰的邊緣定稿」，他說，「現在回頭看仍然覺得影片獨特」。

談到對未來的計畫，孫瑜表示只要「做好每一個活兒」。他說從小的電影夢，就是能在好萊塢參與製作做一部超級大片，現在也還是繼續在朝這個夢想努力。