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華埠服務中心50周年籌款晚會 冠蓋雲集

【洛杉磯訊】
華埠服務中心 (CSC) 第50周年籌款晚會於6日在朋那凡丘酒店圓滿舉辦。(華埠服務中心提供)
華埠服務中心 (CSC) 第50周年籌款晚會於6日在朋那凡丘酒店圓滿舉辦。(華埠服務中心提供)

華埠服務中心 (CSC)第50周年籌款晚會於6日晚在朋那凡丘酒店（Westin Bonaventure Hotel & Suites）圓滿舉辦。籌款晚會為中心年度大型籌款活動，目標籌集30萬元，為來年公益活動作開支經費，盼獲社區各界善長支持，讓中心善舉得以繼續。

該中心於2020年為超過10萬3000人次的洛衫磯縣低收入居民，提供醫療及社區服務，幫助他們融入社會，改善個人及家庭生活。華埠服務中心是501(c)3的非營利、非政治、非宗教的慈善機構，所有善款均可扣稅。

華埠服務中心 (CSC) 第50周年籌款晚會於6日在朋那凡丘酒店圓滿舉辦。(華埠...
華埠服務中心 (CSC) 第50周年籌款晚會於6日在朋那凡丘酒店圓滿舉辦。(華埠服務中心提供)

晚會上中心頒發加州眾議員周本立 (Ed Chau) 年度社區貢獻獎「Award of Appreciation」，表彰他致力於幫助弱勢群體。他在大學期間作為華埠服務中心的志願者，為沒有監護人或父母的青少年提供照顧和法律援助，幫助學校系統和學生接受最高的教育水平。為社會帶來正義的發聲，為社區的人們帶來可持續的健康。

籌款晚會貴賓如雲，參與共慶中心50年的「卓越傳承─輝煌里程碑」晚宴，包括聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)，前加州眾議員伍國慶(Mike Eng)，蒙市市長饒影凡 (Yvonne Yiu) ，聖蓋博市副市長丁言愉( Tony Ding)，聖蓋博市議員卜君毅( Jason Pu)，聖瑪利諾市副市長Susan Jakubowski ，杜瓦提市議員康佳琛 (Samuel Kang) ，羅省中華會館廖美華主席、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境，聖瑪利諾、亞凱迪亞聯合學區、嘉偉學區的教委等約500人出席。

晚會節目豐富，包括東風舞獅(East Wind)表演、傳統舞蹈(Clear Cosmos Art Studio, Daisy Dance Studio) 表演、2020年羅省華埠小姐時裝表演及幸運抽獎等。

華埠 眾議員 加州

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