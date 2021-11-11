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共和黨掀文化革命 列800禁書 「黑人命也是命」上榜

福和市訊
「黑人命也是命」列入800本黑名單之列。(Amazon.com)
「黑人命也是命」列入800本黑名單之列。(Amazon.com)

德州共和黨正在掀起一場「文化革命」，目前領導潮流的是代表福和市的州眾議員克勞斯，他開列出800多本禁書，許多學校已從圖書館把這些書撤走，以免惹出是非。「黑人命也是命」即被列入800本黑名單。民主黨議員指控，共和黨企圖箝制學生思想，剝奪民主自由的基本權利。

自從艾伯特州長在5月份簽署了「反批判種族理論法」後，德州各地的學區官員與老師就對教學內容深感頭疼，一不小心卯上難搞的家長，就會遭到投訴、調查等的待遇。

去年大選中德州是由川普贏得，挺川的州民顯然居多，如今拜登大權在握，德州的川普粉絲心中憤恨，遂以各種方式整頓州內事務，大舉伸張保守派的思維，一吐惡氣。

這場文化革命不只牽涉種族議題，歷史、性教育、性別取向甚至防疫措施都包括在內，讓教育界人士動輒得咎。德州眾議會已成立了一個五人委員會，將全面檢討各級學校的教科書(textbooks)，以確保學校所教導的內容，反映出光輝燦爛的美國傳統(American tradition)與愛國情操(patriotism)。

代表福和市的共和黨州眾議員麥特克勞斯(Matt Krause)更進一步，他在10月底開出一份有800多本書名的黑名單，調查學校圖書館中，是否陳列這些他認為內容不妥的書籍。

美國教師聯盟(American Federation of Teachers)總裁濟夫卡波(Zeph Capo)指出，20世紀中期美國出現反共產的「紅色恐怖」(Red Scare)，聯邦與地方立法機關曾經對媒體與名人進行政治批鬥，這股革命風潮如今再起，只是對象變成教育官員與老師。

1960年代經歷過那場風暴的民主黨籍州眾議員朗諾羅伯茨(Ronald E. Roberts)指出，當議會企圖箝制學生思想，規定學校圖書館中可以陳列哪些書籍、不能陳列哪些書籍時，自由和民主就等於喪亡了。

德州 美國 眾議員

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