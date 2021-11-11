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德州州長掃黃 下令對公立學校色情藏書 展開刑事調查

編譯組╱綜合報導 
德州州長艾伯特下令，德州教育廳依法對校內藏書中，含有色情內容者展開刑事調查。（艾伯特臉書）
德州州長艾伯特下令，德州教育廳依法對校內藏書中，含有色情內容者展開刑事調查。（艾伯特臉書）

德州州長艾柏特再對公立學校的「色情書刊」出重手，他在10日發給德州教育廳的公文中要求，教育廳應依法對校內藏書中，含有色情內容者展開刑事調查，雖然教育廳是否能執行刑事調查仍不明確，但艾伯特的連續出招顯示了他對此的決心。 

艾伯特8日才要求教育廳、教委會與Texas State Library and Archives Commission研商一套全州都能適用的圖書審查標準，避免淫穢內容入侵德州公立學校。 

他在10日又要求教育廳採取立即行動保護學生，因為這些做法違法州法，該廳必須徹查公立學校出現色情刊物背後的犯罪行為，特別是提供相關資料給18歲以下未成年人的罪犯都必須除惡務盡。 

艾伯特本周稍早的指令中特別點名了兩本與LGBTQ相關的回憶錄，分別是Maia Kobabe的「Gender Queer: A Memoir」與Carmen Maria Machado的「In the Dream House」。 

艾伯特指控「Gender Queer: A Memoir」帶有性交圖繪與其他性行為圖片，不過主旨在說明Maia Kobabe自己對性向認同的發掘過程。凱勒獨立學區（Keller ISD）近期將該書移出書庫，因為某些家長提出抗議。「In the Dream House」則被林德獨立學區（Leander ISD）移出書單，該書的內容是檢視兩個女人之間的家暴行為。

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