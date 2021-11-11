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海外台商磐石獎8企業獲獎 南加州陳玲華脫穎而出

本報記者／洛杉磯報導
蔡英文總統（左）頒獎給榮獲第23屆海外台商磐石獎的南加州台商陳玲華。（陳玲華提供）
蔡英文總統（左）頒獎給榮獲第23屆海外台商磐石獎的南加州台商陳玲華。（陳玲華提供）

由經濟部、僑務委員會及中華民國全國中小企業總會共同舉辦的第30屆國家磐石獎暨第23屆海外台商磐石獎，於9日舉辦頒獎典禮，今年共有11家國內優秀企業及八家海外台商企業脫穎而出，包括南加州台商陳玲華。

影音來源：陳玲華提供

當天的頒獎式上，總統蔡英文特別親臨頒獎，除了肯定中小企業對台灣經濟的重要貢獻，也感謝在海外奮鬥的台商提升台灣的國際地位。她感謝台商突破語言和文化限制，為台灣開疆拓土，強化台灣跟世界經貿的連結。

僑委會委員長童振源說，台商長期在海外打拚事業，在疫情之下展現堅韌之勢。本屆報名海外台商數量是去年兩倍，也是歷年最多，最終決選結果八家獲獎，實至名歸，也是海外台商的典範。八家獲獎台商不僅在海外事業經營有成、各方面表現卓越，更難得的是不忘回饋當地社會，並且協助推展僑民外交、提升台灣國際能見度。他還提到包括陳玲華聯合南加州僑團及世華北美20個分會，車隊遊行支持台灣參與WHA。

經濟部部長王美花表示，磐石獎是中小企業最高的榮譽，而中小企業則是啟發台灣創新科技重要的來源，今年也見到獲獎企業中有許多二代、三代共同來經營和接棒事業。

陳玲華表示自己以無比感恩的心情，謝謝政府頒給她這份殊榮及至高的肯定，她是美國威剛科技股份有限公司董事長、中華民國僑委會僑務諮詢委員，也是「世界華人工商婦女企管協會」北美洲副總會長。美國威剛在2002年創立於加州，主要產品線為電子產品。

她表示，去年發生的疫情給許多企業帶來危機，包括她的企業無法參加任何線下展會，被迫取消許多行銷機會，但她表示「沒有不景氣的環境，只有不景氣的頭腦」。於是她帶領公司團隊重新調整方向，將重心放在數位行銷，結合自有媒體、網紅、舊有科技媒體彼此間的拉抬導流，加重關鍵字搜尋的廣告力度，提高媒體評測的質與量，因而大幅提升網路購物業績成長，讓業績再創新高。

另外，今年以來的物流困境也給許多企業帶來考驗，陳玲華表示因為去年就開始超前部署，因此在危機中又遇轉機。同時在加州及佛州購買大型辦公室以及倉庫，也是為了因應公司快速成長與擴充業務需求，為潛在發展做好準備。

她期許未來一定更加努力，不止為自己的企業盡心，更要回饋台灣、支持政府，配合政府政策，善盡企業社會責任。

「海外台商磐石獎」今年有八家海外台商企業脫穎而出，分別為來自美國大道國際(股)公司、美國威剛科技(股)公司、巴西陳林工業塑膠鞋品公司、日本友盛貿易株式會社、越南震興實業(股)公司、泰國盤谷鑄造有限公司、馬來西亞立美工業有限公司及馬來西亞富甲木業(股)公司。

蔡英文總統（左）頒獎給榮獲第23屆海外台商磐石獎的南加州台商陳玲華。（陳玲華提供...
蔡英文總統（左）頒獎給榮獲第23屆海外台商磐石獎的南加州台商陳玲華。（陳玲華提供）
南加州台商陳玲華（左四）獲第23屆海外台商磐石獎。（陳玲華提供）
南加州台商陳玲華（左四）獲第23屆海外台商磐石獎。（陳玲華提供）
南加州台商陳玲華獲第23屆海外台商磐石獎。（陳玲華提供）
南加州台商陳玲華獲第23屆海外台商磐石獎。（陳玲華提供）
南加州台商陳玲華獲第23屆海外台商磐石獎。（陳玲華提供）
南加州台商陳玲華獲第23屆海外台商磐石獎。（陳玲華提供）
南加州台商陳玲華（中）獲第23屆海外台商磐石獎。（陳玲華提供）
南加州台商陳玲華（中）獲第23屆海外台商磐石獎。（陳玲華提供）
南加州台商陳玲華獲第23屆海外台商磐石獎。（陳玲華提供）
南加州台商陳玲華獲第23屆海外台商磐石獎。（陳玲華提供）

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