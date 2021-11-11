洛城新語／疫情期間返鄉的甘苦

台灣 傳來消息，春節到來，僑胞返鄉隔離從15+7放寬為10+4，亦即強迫住隔離旅館 15天，再自我居家隔離7天，兩者各減為10天、4天。換句話說，「坐牢」日子從22天降低為14天。入境中國大陸旅客基本也實施14+7+7，但進北京或到各省，沿途隨處有關卡須檢測核酸；有個孩子進中國後短短幾天，竟被檢查100多次核酸，非常折騰。

辛苦的歸鄉路，讓許多華人生畏。除非行程絕對必要，否則返鄉一趟各種支出猛增，每人花費往往需5000至1萬多美元，財力經得起之外，還須受各種罪。這時返鄉是折騰遭罪，不過還是有許多人視為人生難得的一次經歷，YouTube和網上就有許多視頻分享經驗，看來也頗有趣。

台灣人出國兩年即註銷戶籍，可能失去健保、老人年金等福利，使許多台僑再花更多錢也要趕回去「坐疫情 牢」。強迫禁閉22天後，假期已用盡，更甭說度假、訪友和觀光了。

最近就有人從洛杉磯回台灣，從新航、華航買到700、800多美元的促銷票。聽說全班飛機只60幾人或30幾人，主因在回台住旅館隔離費用太高，這時赴台灣無論觀光、洽公或探視都不便，班機當然空蕩蕩。

返台須預訂隔離旅館，非疫情期間每日收費僅1500台幣(約50餘美元)的低檔旅館，現在每日收費至少3000元，稍高檔者5000多至7000台幣(約180至250美元)，再好一點的四星、五星級每日300至500美元，實在太貴，但都是包三餐。

每天旅館依時間把不同花樣早中午餐送到房間外，旅館和外面餐館合作，隔離15天期間天天美食伺候，中西餐點菜單從不重複；但旅館如果沒窗戶，不見天日、封閉空間，變名副其實的「坐牢」，可能都要得精神病了。

網上視頻，很多被隔離者的父母、親友只能到旅館樓下，遠遠隔著窗戶向親人揮手打招呼，非常辛酸；外人可托旅館帶水果等進隔離房間，被隔離者卻完全不能外出或送東西出去，只能靠手機、Line、電郵或看電視等與外界聯繫。

這是花錢遭罪的「享受」。即使每日山珍海味，餐點精美，甚至有精緻下午茶，但有些人可能會瘋了，抱怨政府和業者「勾結」幫旅館業拉生意，才這樣幹。

吃完15天「牢飯」，才能恢復部分自由，自家隔離七天，才能出外辦事或會見親友。

中國大陸也有同樣的隔離旅館，但或因國情不同，網上較少見這類視頻，遑論批評政府做法。但返國華人須隔離和健康監測28天，有些地方要求再自主監測七天，「坐牢」35天；如不在沿海城市，須搭火車、巴士處處有關卡，須出示綠色掃碼或再驗核酸才能放行，同樣很辛苦。

美國疫情減緩，8日開放各國旅客入境，旅遊業或將迎來井噴式爆發，但會不會把病毒再帶進美國？兩岸疫情固然距「清零」很近了，但這時想回國旅行除了錢袋須夠深，神經線也要夠粗夠大條，否則可能變花錢找罪受，可得三思而後行。