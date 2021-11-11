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內陸帝國和中谷 染疫入院者增加 官方憂心

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
近期部分地區醫院感染激增。（弗雷斯諾縣社區醫院臉書）
近期部分地區醫院感染激增。（弗雷斯諾縣社區醫院臉書）

據洛杉磯時報消息，南加州部分地區包括內陸帝國（Inland Empire）和中谷（Central Valley）新冠肺炎感染入院患者數，有顯著增加。隨著冬季假期臨近，引發對疫情進一步流行擔憂，是否預示加州範圍內新冠肺炎疫情傳播將導致感染者再次激增。

從加州近期疫情進展看，數月以來感染者及入院者數均持續下降，入院數在部分接種疫苗比例較高地區保持相對平穩，包括在舊金山灣區及洛杉磯縣。但在一些接種比例較低地區，比如河濱縣、聖伯納汀諾縣以及弗雷斯諾縣（Fresno County），疫情正在急轉直下。數周以來，入院人數增加了超過20%，甚至一些接種率相對較高地方，感染入院人數也在上升，南加橙縣自萬聖節以來，新冠（COVID-19）入院患者增加了16%。

衛生官員一直在警告，因上一年冬季年長者接種疫苗後，經過如此長時間未接種疫苗加強針，他們對新冠病毒免疫力在持續下降，會面臨更多感染風險，而且隨著2021年天氣轉涼以及假日季來臨，更多人聚集室內，加州COVID-19可能會出現再一次感染數上升期。

因加州居民對疫苗加強針的需求低於預期，而且每一名感染者都會傳播病毒給周圍其他人。據計算機近日模擬傳播方式預計，每一名感染者可以平均傳播0.96人。若這個數字上升至超過一人，就可能出現新一波疫情大流行。

加州州長紐森9日在推特上發帖說「新冠肺炎疫情感染者數量開始上升。冬季裡人們室內更多聚集，會導致病毒更多傳播可能」。他補充說「增強免疫力，施打加強針。」

官員們希望在嚴格接種疫苗規定的前提下，在部分加州人口較多地區會降低在冬季病毒傳播。洛杉磯市要求顧客進入室內餐廳、體育館、電影院和理髮店、美甲店，須出示完全接種疫苗證明，規定於11月8日生效，但要到感恩節後會才會嚴格執行。

僅僅在數周前，在San Joaquin Valley的官員們對疫情向好保持樂觀。但現在官員們看到弗雷斯諾縣醫院感染人數激增，中加州應急醫療服務部門主管Dan Lynch認為，當地並未脫離疫情危機。他說，當地較大醫院負荷已經至正常容量的110%至130%之間，他們不得不將一些加護病房（ICU）患者送回急診科，強調正在看到醫院急診發生不堪重負窘況。多數醫院不得不推遲手術計畫，部分需要特別看護的患者或轉到其它醫院。

弗雷斯諾縣公共衛生局官員Rais Vohra博士表示，許多COVID-19入院患者未接種疫苗，年齡在30多歲至50多歲。他表示，如果兩周前問他怎樣看待當地疫情發展，他會認為疫情真的已經過去，但從現在情況看，情況會截然相反。

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