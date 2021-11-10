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「比佛利嬌妻」明星豪宅被劫 失財百萬 3匪作案全都錄

記者邵敏／洛杉磯報導
劫匪撬開玻璃窗，破碎的玻璃散落一地。（監控視頻翻拍）
劫匪撬開玻璃窗，破碎的玻璃散落一地。（監控視頻翻拍）

真人秀節目「比佛利嬌妻」（Real Housewives of Beverly Hills）主角Dorit Kemsley，10月27日晚在洛杉磯市恩西諾岡（Encino Hills）的家中遭遇搶劫，損失價值百萬元的財物。洛杉磯市警局(LAPD)公布劫匪闖入明星豪宅搶走財物的視頻，尋求公眾幫助查明嫌疑人。

真人秀節目「比佛利嬌妻」主演Dorit Kemsley。 （取自Dorit Ke...
真人秀節目「比佛利嬌妻」主演Dorit Kemsley。 （取自Dorit Kemsley Instagram)

影音來源：洛市警局╱記者邵敏後製

洛杉磯市警察局8日公布的監控視頻，顯示案發當晚9時52分，兩名身穿深色連帽衫的蒙面男子進入Kemsley位於Adlon路17000街區的住宅，他們目標明確，很快走到一扇落地玻璃窗外面，其中一名男子背著雙肩包，戴深色手套。

兩名劫匪站在玻璃窗外向房間內窺視，不時指手畫腳，同時還觀察周圍環境，看樣子是在討論如何下手。大約一分鐘後，一名劫匪離開，另一名劫匪用手中的工具撬開玻璃窗，破碎的玻璃散落一地，為他們破窗而入準備了條件，此時鏡頭中的這名劫匪也迅速離開。

大約15分鐘後，監控探頭顯示10時零9分，一名嫌犯拖著裝滿財物的大袋子走到前門，並打開房門，此時另外一名接應劫匪從外面的馬路上快速走到門口，院子裡的嫌疑人將贓物交給同夥後，隨即又返回房間繼續搶劫。10時14分，監控顯示三名劫匪前後出門，手裡各自拿著一些搶劫而來的財物，他們坐上一輛從房子對面開過來的黑色四門皮卡車，迅速逃離現場。

警方說，案發當晚，45歲的真人秀明星Kemsley和年幼的孩子都在房間內，劫匪曾威脅要殺死Kemsley，出於對自己和孩子安全的擔憂，Kemsley遵從嫌疑人要求，告訴他們貴重物品所在的地方。劫匪對房子進行了20分鐘的掃蕩，搶走價值約100萬元的珠寶手表和名牌包，三名嫌疑人被描述為年齡在20至30歲之間的黑人男子，身穿黑色連帽衫和深色褲子。

案發後，Kemsely發表聲明，表示自己和孩子經歷了一場可怕的磨難，現在正在康復過程，她將努力重新投入工作。警方表示該案件中沒有人員傷亡報告。

任何知情者可致電213-486-6840 與洛市警局搶劫兇殺組科聯繫，希望保持匿名者，可致電800-222-8477，或訪問 www.lacrimestoppers.org。

洛杉磯 警察 黑人

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