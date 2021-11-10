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重陽敬老 南加中國大專院校聯合校友會贈毛毯

洛杉磯訊
參與活動聯合校友會成員合影。（聯合校友會提供）
參與活動聯合校友會成員合影。（聯合校友會提供）

加州中國大專院校聯合校友會7日舉行年度重陽敬老活動。會長郭文斌、理事長陳蓓蓓等十餘名校友，前往位於巴沙迪那的非營利組織「聖蓋博谷日間保健中心」 贈送毛毯。

院長陳嘉玲說，很多老人家看電視休息時，往往不知不覺睡著了，很容易受到風寒。大專校友會捐贈的毛毯輕巧保暖，非常適合老人家在秋冬交替季節使用。對聯合校友會善舉表示感謝。

郭文斌表示，聯合校友會今年改為致贈禮物。希望能維繫重陽敬老活動傳統，更希望疫情早日結束，恢復昔日舉辦的實體活動。他特別感謝承辦活動召集學校淡江校友會，以及召集人淡江校友會會長高東茂、總幹事中原大學校友曾翔瑜。

校友會理事長陳蓓蓓表示，重陽敬老是自2003年開始每年舉辦活動，非常有意義。活動召集人高東茂表示，聯合校友會今贈送毛毯180條給長輩們。

當日出席活動的大專校友還包括2022年候任會長陳啟志、2022年候任理事長黃敏、前會長徐菡美、于仁豪、劉煥君、前理事長何沛媛及廖天輪、逢甲校友會前會長/美西華人學會會長徐和生、銘傳校友會前會長湯容肅、淡江校友會候任會長吳典龍、淡江校友會理事方惠蘭等。

聯合校友會贈送老人毛毯。（聯合校友會提供）
聯合校友會贈送老人毛毯。（聯合校友會提供）

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