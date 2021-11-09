明年洛港遊輪出航破紀錄 票價折扣大

疫情憋壞的人們終於在遊輪遊上得到滿足，洛杉磯港明年將遊輪出行將大幅恢復。（許承武提供）

被疫情 憋壞的民眾終，終於可在遊輪旅行得到滿足，洛杉磯港 明年遊輪將大幅恢復，數量堪稱13年來最高。南加華人 遊客更多傾向2022年6月之後的檔期，認為疫情那時候會更接近尾聲，而且價格有大幅折扣，大家做好準備坐遊輪出遊了嗎？

洛杉磯港近日表示，預計明年遊輪運營將大幅恢復。預計2022年將有超過200次遊輪航行，為2008年以來最多。自疫情導致遊輪行業停擺一年多，洛杉磯港口遊輪業務也暫停一年半，於今年9月25日才迎來第一艘啟航的遊輪。

但南加華人旅行業者對遊輪態度還比較在觀望和謹慎中。旅行社業者Jeffery陳表示，之前就預測過遊輪會是最先恢復的旅遊，因為遊輪吃住都在船上，更方便管控。但在華人區，大家對遊輪的態度還是觀望居多。

旅遊業者Allen汪則表示，短期不會碰遊輪，他表示，遊輪業務時間投入多、人數少、佣金低，且大環境還未完全恢復，或許等兩年再看吧。

美中旅行協會會長許承武很喜歡遊輪旅遊。（許承武提供）

不過也有華人相信，明年下半年疫情趨於尾聲，更願意抓住好康出遊。美中旅行協會會長許承武表示，遊輪現在銷售的不錯，他已報名明年6月的15天北歐之旅。出發和到達都是丹麥的哥本哈根，全程繞冰島一圈，目前遊輪公司推那種最後一分鐘的促銷票，內艙一個人是2299元起，外艙是3599元起。這個價格比平時便宜30%， 而洛杉磯到哥本哈根來回機票經濟艙才760元。

他說，遊輪北歐線基本每年只有6月到9月，比較難得。目前專家說法都是，明年6月疫情會結束，他認為明年6月後應該不會有安全問題。現在各家遊輪公司都在積極銷售明年的票，他從訂票單能看到船艙有多少房間已售罄。

洛港表示，在繁忙周末，港口會有三至四艘遊輪，遊輪可能會為洛杉磯海濱地區帶來多達2萬名旅客，每艘船舶停靠都會產生超過100萬元的經濟活動。

洛杉磯港營銷經理Christopher Chase表示，從洛杉磯港口恢復遊輪運營，對遊輪的合作夥伴和當地經濟是強心劑，且對成千上萬的度假者更是好消息。遊客將擁有各種遊輪選擇、行程和令人興奮的目的地，從洛杉磯港出發更為便利。其中許多遊輪的船齡還不到五年，遊輪本身就值得視為目的地，遊輪上擁有所有年齡段乘客都可使用和欣賞的各種便利設施。

計劃從洛杉磯港出發的遊輪包括公主遊輪、挪威遊輪、皇家加勒比遊輪、麗晶七海、維京遊輪等公司。