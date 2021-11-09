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競選加州主計長 饒影凡辦50歲慶生晚會籌款

【洛杉磯訊】
蒙市現任市長饒影凡 7日晚舉行50歲慶生暨競選加州主計長籌款晚會。（主辦人提供）
蒙市現任市長饒影凡 7日晚舉行50歲慶生暨競選加州主計長籌款晚會。（主辦人提供）

蒙特利公園市現任市長饒影凡 (Yvonne Yiu) ，7日晚舉行50歲慶生暨競選加州主計長籌款晚會。饒影凡宣布參選2022年加州主計長（State Controller）競選口號「移動資金，強化經濟」(Move Money, Empower Economy)。即利用資金流動轉手，推動消費，不靠印鈔票，利用科技創意去強化經濟，讓每人都獲得更多經濟效益。

饒影凡說，新冠疫期之後，大家需要讓經濟重回正軌，因此政府需要努力縮小加州貧富之間日益擴大的經濟差距。她將利用科技去推動經濟，讓需要的人得到應有扶助，幫助確保學校擁有安全重新開放資源，並確保小企業獲得所需支持，同時為失業者提供工作培訓和機會。她也將前往北加州舉辦造勢及籌款活動，

饒影凡50歲慶生暨籌款晚會，得到聖蓋博谷部分民選官員，金融、醫療、工商、餐飲等行業及社區僑團僑領支持，包括：美國華裔民選官員協會會長方樹強、阿罕布拉市市長黃幼平、阿市議員Adele Stadler、亞凱迪亞市副市長鄭博仁、柯汶那市市長Jorge Marquez、霍桑市市議員Angie English、蒙特利公園市議員梁僑漢、羅斯密市議員勞朱嘉儀、聖蓋博市副市長丁言愉、天普市議員文尚丞、山景學區教委吳孟臻、皇佳商業銀行總裁田詒鴻、亞美政聯主席胡澤群、羅省中華會館顧問伍競群，美國華人政治聯盟主席莊春惠、南加州中國大專院校聯合校友會會長郭文斌、律師方孝偉及楊安立、加聯泰平醫療網主席沈達朗、首席執行長林樹鴻及領導階層、AHMC醫院代表Linda Marsh等到場出席。

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