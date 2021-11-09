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大麻業風向變 執法不再是兒戲

孫靖洋

每一個能賺錢的風口，都不乏華人的身影，無論合法還是非法，種植大麻就是這樣一個風口。過去一周以來在聖伯納汀諾縣的七日非法大麻掃蕩中，逮捕的34人裡有十人都是華裔男性。這樣抓到華人非法種植大麻的案件，在過去一年裡，南加幾乎每月都至少一起。 

雖然加州的大麻合法化的法案至今已實施近五年，但看起來距離轉型期的結束還早。過去一年以來，各地的執法部門明顯加強針對大麻的執法，這恐怕會是未來很長一段時間的趨勢。 

姑且不談大麻作為一種精神活性植物，對人體利弊誰更大，目前的研究都還無法給出確定答案。僅從立法層面上來說，大麻合法化的法規設計，在理論上並不差。包括每棵植物從幼苗時起就有編號註冊，此後結出的乾花葉重量，分別製成了什麼產品，最終銷到何人手上都可追蹤紀錄。而同時想要獲得一個合法銷售、種植的行業牌照成本高昂，這對合法的從業人員構成牽制，自然不願為了賣未成年人幾根大麻煙的蠅頭小利，而讓自己不菲投資才獲得的牌照陷於風險之中。尤其在洛杉磯地區，合法種植、零售的前期投資，輕輕鬆鬆就會高達好幾百萬元。 

這一切在理論上似乎很完美，但目前最明顯的問題，其實並不在這套系統和流程之內，而是在法外——非法種植的猖狂程度令人咋舌。這顯然與合法化是有相關性的，因為在合法化以後，無論是種植設施、器材、資訊都更好獲取，有意參與者也可以公開討論大麻的種植，甚至開班授課，兜售設備等。其中不乏願意鋌而走險的人，不肯付出成為合法業者的成本，成為了大批的非法業者。 

按理來說，將大麻合法化的初衷是始於這樣一個邏輯，那就是大麻在美國文化中已然根深蒂固且長期存在，人們想要買到大麻煙並不難獲得，但途徑不明、成分不明，更不要指望街頭「dealer」會檢查未成年人身分證。因此作為政府，希望立法將其管起來，讓有資質的人來做這筆生意，而非無法控制的毒梟。 

那麼按照這一邏輯，政府在提供了合法渠道的同時，必須嚴打非法市場，讓業者不得不走合法路徑才能行得通。然而事實上，現在胡蘿蔔倒是充足，但大棒太少，非法路徑反而更好走，造成社區反感、各種亂象，甚至連非法大麻領域內部都大呼太飽和。 

不過最近幾個月來，南加各縣執法機關似乎終於「幡然醒悟」，開始嚴抓非法種植，而被逮捕不少都是華人。事實上，除了因為非法市場太過壯大，讓合法業者而不斷提醒當局之外，當局恐怕也早就料到這樣的情況。大麻業進入了加強執法時代，這說明合法領域內的各環節，已初步建立完善了。接下來對非法業者的打擊只會越來越強，而想要賺快錢而活在刀尖上的華人，是時候考慮一下真正的風險收益率了。

大麻合法化 華人 投資

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