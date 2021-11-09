世華婦女協會 11月13日線上防癌座談會

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會聯合美國癌症 協會加州華人分會，於2021年11月13日（周六）下午1時至4時，主辦線上免費「亞裔美國人癌症預防座談會」Zoom會議。主辦單位邀請專家學者一起探討健康平權問題，癌症預防以及最新癌症篩檢 技術等等議題。

座談會以簡單易懂方式呈現。舊金山加州大學Dr. Scarlett G, PhD.主講，主題為癌症健康差異問題對亞太裔社區帶來的影響，以及反亞裔種族歧視問題；希望城醫師Dr. Dan Raz，將討論肺癌篩檢的最新資訊；Dr. Yanghee Wo醫師將報告亞裔美國人胃癌截然不同的風險問題—內視鏡篩檢的必要性；東灣撒特醫療集團的Dr.Robert Lurvey醫師，將報告篩檢診斷攝護腺癌的今昔對比；抗癌戰士Dr.Green Hsueh將分享她抗癌心路歷程和如何正向面對策略。

座談會主要探討的目的，就是希望以專業的觀點來討論癌症對日常生活的影響，進而希望能夠帶給社區癌症防治的重視性有所提升。美國癌症協會希望藉此座談會，對於早期癌症的預防與篩檢有更深一層的認識與理解。

有意參加這個座談會，可在此登記參與http://acs_asian_2021symposium.eventbrite.com，若想暸解更多詳情可電郵至[email protected]。

美國癌症協會在確診癌症和治療時陪伴癌友康復；在醫學最新發明及診斷方式上投資；在對抗癌法律上參與立法；並且號召全球社群加入抗癌行列。瞭解詳情求助24小時熱線：800-227-2345或瀏覽網站cancer.org