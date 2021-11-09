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世華婦女協會 11月13日線上防癌座談會

洛杉磯訊

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會聯合美國癌症協會加州華人分會，於2021年11月13日（周六）下午1時至4時，主辦線上免費「亞裔美國人癌症預防座談會」Zoom會議。主辦單位邀請專家學者一起探討健康平權問題，癌症預防以及最新癌症篩檢技術等等議題。

座談會以簡單易懂方式呈現。舊金山加州大學Dr. Scarlett G, PhD.主講，主題為癌症健康差異問題對亞太裔社區帶來的影響，以及反亞裔種族歧視問題；希望城醫師Dr. Dan Raz，將討論肺癌篩檢的最新資訊；Dr. Yanghee Wo醫師將報告亞裔美國人胃癌截然不同的風險問題—內視鏡篩檢的必要性；東灣撒特醫療集團的Dr.Robert Lurvey醫師，將報告篩檢診斷攝護腺癌的今昔對比；抗癌戰士Dr.Green Hsueh將分享她抗癌心路歷程和如何正向面對策略。

座談會主要探討的目的，就是希望以專業的觀點來討論癌症對日常生活的影響，進而希望能夠帶給社區癌症防治的重視性有所提升。美國癌症協會希望藉此座談會，對於早期癌症的預防與篩檢有更深一層的認識與理解。

有意參加這個座談會，可在此登記參與http://acs_asian_2021symposium.eventbrite.com，若想暸解更多詳情可電郵至[email protected]

美國癌症協會在確診癌症和治療時陪伴癌友康復；在醫學最新發明及診斷方式上投資；在對抗癌法律上參與立法；並且號召全球社群加入抗癌行列。瞭解詳情求助24小時熱線：800-227-2345或瀏覽網站cancer.org

癌症 美國 篩檢

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