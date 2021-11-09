南加內陸槍擊案連發 疑涉毒品交易

近日，內陸發生多起槍擊案，死傷多人。（警方提供）

南加 內陸近日發生連續多起槍擊 案，多人死傷；案發地點包括酒吧、街頭、集合公寓，一些命案懷疑與毒品 交易有關。雷德蘭市一名長者因修樹與鄰居發生糾紛，掏槍射擊威脅警告，被警方拘捕。

近日，聖伯納汀諾縣高地市（Highland）一間酒吧發生槍擊案，導致四人受傷。槍擊案發生在11月6日，位於Third Street 26900街區，時間是午夜剛過。四名傷者送醫。警方未透露槍手是否在逃，或者就是其中一名傷者。

11月4日深夜10時左右，河濱縣莫瑞諾谷市深夜街頭發生槍擊案，一名20歲男子死亡。警方表示，命案發生在Clover Ave.和Elm Court交匯處。當警方趕到現場時，遭槍擊男子已經死亡。受害男子Haitham Arranaga，派里斯市（Perris）居民。警方呼籲有目擊者提供嫌犯線索。

同一天，聖伯納汀諾市一棟集合公寓發生槍擊案，導致一死二傷。警方未說明是否抓到嫌犯。案件發生在North Mountain View街900號街區，死傷者年齡均30多歲，是公寓居民。據目擊者說，當天午夜過後，有兩名槍手出現在公寓，與受害者發生衝突，隨後開始射擊。有居民懷疑，糾紛與毒品交易有關。

11月2日，聖伯納汀諾市一個遊民露宿地方發生槍擊案，導致一人死亡。案件發生在當日凌晨近3時，位於South Waterman街1700號街區，受害者遭槍擊送醫不治。警方未透露死者姓名，是否屬於遊民，案件正在調查中。

雷德蘭市（Redlands）於11月3日發生一名67歲居民，因與鄰居發生修樹糾紛，掏槍向空中發射子彈警告，無人受傷。警方將其拘捕。

市府發言人Carl Baker表示，這名年長者因鄰居僱人修樹時，不小心修樹過界，於是要求停止，期間發生糾紛。老者氣急掏槍威脅警告。警方表示，老者涉嫌武器攻擊、有意胡亂開槍及刑事威脅等罪名被拘押，後交保獲釋。