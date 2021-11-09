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華商從時尚跨足地產 籌建洛市華埠8樓公寓

記者李雪／綜合報導
開發商計畫建造一座擁有411個單位的八層公寓大樓。（AC Martin建築公司渲染圖）
開發商計畫建造一座擁有411個單位的八層公寓大樓。（AC Martin建築公司渲染圖）

洛杉磯華埠一處停車場日前計劃建造一座擁有411個單位的八層公寓大樓，開發方是華商陳嘉汶的公司。

據Urbanize報導，開發商TRJLA最近向洛杉磯市提交了公寓大樓的計畫。開發地點位於洛杉磯市中心以北的717-759北Hill街，佔地不到兩畝。該公司在2月以未公開的價格從PAMC Ltd.公司手中購買了開發用地，據報其出價擊敗了當時好幾個感興趣的買家。

TRJLA的執行總裁（CEO）陳嘉汶，從事時尚行業多年，後來成為地產開發商，他的投資組合中包括著名的Frankie B.牛仔服飾品牌，他是品牌執行總監及首席創意總監。陳嘉汶也是藝術區開發公司（Arts District Development, LLC）的經理，該公司正在規劃藝術區的酒店和公寓綜合體。此外陳嘉汶目前擔任羅省中華總商會會長。

圖為陳嘉汶。（本報檔案照）
圖為陳嘉汶。（本報檔案照）

陳嘉汶說，「我們對華埠的前景感到樂觀，並很高興通過一個大膽的，集生活、購物和餐飲一體的項目，為它的振興做出貢獻」。

據悉建築公司AC Martin將負責其在華埠和藝術區的項目。據公司的計劃要求將建造一座36萬6000平呎的建築，底層商業空間為1萬7000平呎。地下結構將包括314個停車位。另外將有411個單位將是一居室、兩居室和三居室公寓的混合體。

開發商計畫建造一座擁有411個單位的八層公寓大樓。（AC Martin建築公司渲...
開發商計畫建造一座擁有411個單位的八層公寓大樓。（AC Martin建築公司渲染圖）

TRJLA希望利用該市「公交導向社區計劃」，來大幅提高該項目的密度，否則無法在那裡建造。洛市的該計劃允許開發商增加密度、減少停車位並獲得其他優惠，以換取在交通站點附近增加可負擔住房。

目前看到的效果圖顯示，項目為一個S形結構，沿著北Hill街有分層的庭院空間和零售空間。在建築群的背面還可以看到游泳池和庭院區域。

該項目是華埠較大的計劃之一，Atlas Capital也在輕軌站對面計畫建造725 個單位的College Station項目，是目前在華埠開發的最大項目。附近還有建造一個擁有243個單位的商住綜合體的計劃。

華埠 洛杉磯 投資

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