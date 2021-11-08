美福藥局便民措施 假日在超市入口處施打加強針

住在糖城的土木工程師陳先生（左）周日排到第一號施打加強針，他對美福藥局的服務感到滿意。（記者封昌明／攝影）

為服務糖城地區施打新冠疫苗加強針，位於中國城的美福藥局 ，6日及7日派出服務團隊前往糖城最大華資超市之一的百佳超市為民眾施打加強針，由於適逢該超市舉辦10周年慶購物人潮絡繹不絕，由於糖城並無華人經營的藥局，民眾對美福藥局的服務都感到很滿意。

住在糖城的陳先生表示，他並不知道在超市可以打針，他是四個月前往中國城的美福藥局打嬌生 疫苗後，今天在服務人員的解說下，他決定施打輝瑞疫苗，以加強防疫，由於他是土木工程師，在Gallaria附近上班，出入的人非常複雜，為了確保體內持續擁有抗體，決定施打，看到美福藥局可以利用假日出來為民眾服務，真是太好了。

很多民眾在問到底是否需要施打第三針？美福藥局主任藥師呂岳勳表示，隨著日前FDA通過了嬌生(J&J)與莫德納(Moderna)疫苗的加強針。 美國CDC的疫苗會議也投票通過，民眾可以放心施打這兩劑疫苗。

針對輝瑞(Pfizer)和美德納加強針，符合以下一任何一項的大眾，並已完成接種疫苗超過6個月以上，均可施打： 年滿65歲以上長者、18歲以上並居住於健康護理設施(Long-Term care facility)、年滿18歲並有健康疑慮的人、年滿18歲並就職於高風險工作場所(例如:醫療人員、第一線工作人員、教師、收銀員等等)。

而對於之前接受嬌生疫苗的民眾，CDC今天建議接受嬌生疫苗的患者在施打完後兩個月即可接受加強針。

此外，關於新冠疫苗混打相關的議題，CDC對於接受新冠疫苗加強針施打的大眾，可以自行選擇三種疫苗(Pfizer，Moderna，J&J)的其中一種來當作自己的加強針。並不一定要與之前相同。

針對許多民眾對於第三針(3rd dose)與加強針(booster)有所不了解。呂岳勳提供相關資訊來解惑。 所謂的新冠第三針，主要針對因為特殊疾病(癌症或是器官移植)或是服用藥物所導致的抗體產生不足，引此需要在接受完兩針輝瑞或莫德納疫苗後的28天后進行第三針的追加。

相較之下，新冠疫苗加強針Booster則是針對接受輝瑞、莫德納以及嬌生疫苗施打的人，在經過一段時間後，體內的抗體不足以對抗新的變種新冠病毒。因此政府會建議在一段時間後針對特定族群的人來接受所謂的加強針。

目前建議民眾在接受加強針的時候要特別注意，接受莫德納加強針的人要注意自己接受的劑量為0.25毫升(ml)，而並非之前的0.5毫升(ml)。

美福藥局歡迎有任何問題可以撥打電話281-506-2453來洽詢。 施打疫苗並不需要預約。另外美福藥局也提供流感疫苗 (Flu vaccine)以及皰疹疫苗(Shingle)的相關疫苗接種。美福藥局位在中國城菁英廣場，地址是: 6918 corporate dr ,Suite B5, Houston.tx 77036， 電話:281-506-2453或832-949-9460。