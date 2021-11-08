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德州50佳烤肉店 Goldee's拔頭籌 好口碑吸引遠客來品嘗

福和市訊
「德州50間最佳烤肉店」排行榜，去年才在福和市開幕的「Goldee's」奪得頭籌。(Goldee's臉書)
「德州50間最佳烤肉店」排行榜，去年才在福和市開幕的「Goldee's」奪得頭籌。(Goldee's臉書)

德州月刊(Texas Monthly)於18日(周一)清晨公布四年一度的「德州50間最佳烤肉店」排行榜，去年才在福和市開幕的「Goldee's」奪得頭籌。

德州人愛吃烤肉全球聞名，好的烤肉餐廳不計其數，德州月刊每四年公布一次德州50間最佳烤肉店的名單，能夠榮登此榜是烤肉業者最高的榮譽。本屆名單在周一清晨公布之前，有些人已預測到Goldee's會是榜首，而這家餐廳去年才開幕，五個童年時的好友是店東，他們是由中德州烤肉名廚訓練出來的高徒。

米爾尼(Lane Milne) 、泰勒(Dylan Taylor) 、懷特(Jonny White) 、赫德(Jalen Heard)和音塔努賽(Nupohn Inthanousay)同在達福地區長大，2013年前後他們都遷到奧斯汀，有的去念大學，有的打工，其中有些半工半讀。五個童年好友經常聚在一起，大家共同的嗜好是吃烤肉，念大學的經常翹課，跑到打工同伴的餐廳去享受美食，他們前後在八家排名前50的烤肉餐廳打混，包括過去被評為第一的富蘭克林烤肉店(Franklin)。

念大學的先後都輟學，也投入烤肉大師門下學藝。去年初五人合夥在家鄉福和市4645 Dick Price Road開了Goldee's，提供的一切食品都是自己親手製作的，連麵包都不是來自供應商。餐廳一開幕疫情就爆發，改成做外賣的生意，但吃過的顧客都讚不絕口，好名聲傳遍四方，不但在德州各角落享譽，甚至有些人聚眾遠從賓州開車前來品嘗。

目前的店面其實相當樸實，價錢也不貴，店主很替顧客著想，等候入座的人可以享用免費的啤酒，如果不確定該點些什麼，餐館還提供樣品。這家店生意興隆，就像奧斯汀的富蘭克林一樣。Goldee's每周只在周五至周日營業三天，上午11點開門賣到沒貨就關門，要去享用千萬不可晚到。

Goldee's的烤爐。(Goldee's臉書)
Goldee's的烤爐。(Goldee's臉書)
Goldee's門面樸實。(Goldee's臉書)
Goldee's門面樸實。(Goldee's臉書)

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