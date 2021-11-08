剛買車就離奇失火 未保全險無法理賠

熄火後的寶馬車突然起火自燃，部分車主也有類似經歷。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣亞凱迪亞 市（Arcadia）的張先生，剛買了一輛寶馬二手車，幾天前在超市門口被燒毀，還殃及旁邊兩部車輛。對於失火原因，身為車主的他一頭霧水，更倒霉的是，他只買了責任險（Liability Coverage），燒毀的寶馬車無法得到保險 公司賠償。

對於一輛好車，為什麼只買責任險呢？張先生解釋說他從沒有交通違章紀錄，同時因為這輛車價格相對便宜，且使用這輛車的次數不多，他覺得沒必要多花一筆錢買全險。但沒想到現在竟發生這樣的事，車被燒毀全部報廢，所有損失只能自己承擔。

針對此事，華興保險公司負責人張國興表示，「既然車不貴，那全險也不會貴，為什麼當初不買？發生這樣不幸的事，如果買了全險，保險公司就會承擔責任，減少車主損失。」有著多年保險經驗的張國興說，一個車禍 有時會讓人傾家蕩產，幾十萬都不夠賠，實際上將保額從幾十萬增加到百萬，並不需要花很多錢，可萬一發生事故時，有了足夠保障才能高枕無憂。

張先生新買的寶馬車離奇失火，因未買全險無法理賠。（記者邵敏／攝影）

關於寶馬車燃燒殃及旁邊車輛，車主需要負責任嗎？張國興認為，旁邊兩部受牽連的車輛，理應使用保險中的綜合意外險，找自己保險公司理賠，「除非他們能夠證明寶馬車主故意縱火，才有責任賠償旁邊車輛的損失，如果無法證明，就應該找自己的保險公司理賠。」

新買的寶馬車究竟為何失火，目前警方、消防局都還沒有給出答案。資深專業汽車維修員Biing Chen認為，在這起事件中，有人蓄意放火破壞的可能性是存在的，如果把汽油灑在車底下，一點火，車就會燃燒。當然，除了有人蓄意放火之外，寶馬車自燃的可能性也存在。

據ABC報導，熄火後的寶馬車突然起火，部分車主也有類似經歷。但寶馬官方的回應是，北美地區一年有500多萬寶馬車在使用，自燃機率非常低， 並稱自燃與車的質量、設計等無明確關聯。