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南加師大校友會 分享酵素好處和做法

記者啟鉻╱洛杉磯報導
主講人曾繁文。（記者啟鉻截屏）
主講人曾繁文。（記者啟鉻截屏）

美國加州師大校友會7日舉辦線上講座，主題是：食用水果酵素及環保酵素。主講人是校友會理事、園藝專家曾繁文。他示範如何製作水果酵素及環保酵素，並線上回答參與者提問。曾繁文說，通過他實踐，說明酵素對人體和環境有好處。

曾繁文說，人們要身體健康，少生病要長壽，食用水果酵素是非常有效方法。水果酵素可以促進消化、排毒、增強新陳代謝，提供免疫力，調整體質抗老化。多年來他居家實踐，也確實受益匪淺。

他說，製作水果酵素，可選擇有蓋子的玻璃器皿，可密封，保鮮膜一張，一支木棒用於攪拌使用。材料方面，選擇一般食用水果，種類愈多，酵素含的養分越多，製作有顏色的酵素，可加入甜菜頭、火龍果，若有香味，可加入檸檬、橘子皮、左手香及斑蘭葉等。還有蜂蜜。製作比例是，蜂蜜一公斤兌水果兩公斤。

製作過程是，要將玻璃器皿洗得絕對乾淨、晾乾。將水果洗乾淨，水乾了後再切成小塊薄片。將切好的水果放入玻璃器皿一層後，再蓋上蜂蜜，這樣重複動作，至器皿封口處留有30%空間，提供發酵產生氣體膨脹有足夠空間。然後再用保鮮膜蓋上器皿口，再用蓋子封緊，放置陰涼通風處。

自次日起，每天打開瓶蓋，排出氣體，並用木棒攪動或搖動器皿，將水果壓入其中產生的液體中，再封瓶。如此攪拌三周後，放在陰涼處三個月。總計六個月後，發生酵素完成，就可以飲用了，愈陳愈香。

至於環保酵素可用於加入洗澡水促進肌膚健康、洗滌及衣物柔軟劑、避免馬桶阻塞及淨化糞池、淨化用水、除垢去污、除臭殺菌、去除油垢等。

製作方法與製作水果酵素類似。選擇有蓋子的塑膠桶，可密封，保鮮膜一張。材料包括日常廚餘，但避免使用魚、肉或油膩的廚餘，會發臭。可使用蔬菜菜梗、菜頭尾、菜根、水果皮、樹葉子等。使用黑糖和水及廚餘比例分別是：黑糖：垃圾：水約1：3：10。

封閉前要留下十分之三空間給發酵氣體，封閉後放在陰涼處，勿要曬太陽。次日起，每隔兩至三天，打開蓋子放氣，順便攪動。打開蓋子時要留意，不要太急，小心發酵氣體大量噴出造成傷害。最後三個月後就可開始使用了。如需要增加香氣，可加入檸檬、橘子皮。

若有興趣暸解進一步詳細資訊，可聯絡師大校友會會長趙善儀，電話：323-816-9636。

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