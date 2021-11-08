台灣會館募款年會 賴清德肯定台美互助

現場吸引近500人出席參加。（記者謝雨珊╱攝影）

大洛杉磯台灣 會館為提供台灣人一個家，計畫耗資2100萬元重新打造會館。6日晚在聖蓋博希爾頓舉辦23周年募款年會，以「創新與願景」為主題，近500人出席。中華民國副總統賴清德 錄製影片，在線上與僑胞分享「台美關係再創台灣外交新局面」。

賴清德首先肯定台灣會館在疫情時期，積極為僑胞提供即時服務，包括捐贈口罩等；然後分享台灣與美國、台灣與中國 大陸之間的關係。他提到，蔡英文總統執政六年，分別得到美國兩黨支持，雙邊在防疫、經濟、產業、貿易、打擊犯罪、科技發展、國防國安等多方面上都有緊密合作，民間交流也越來越熱絡。例如，哈佛大學在台灣與台灣大學共同成立「哈佛台北學院」。

談到台灣與中國大陸的關係，賴清德說，他樂見中國大陸民主化，民主、和平、繁榮是我們最高指導原則，我們信仰民主，也希望中共實踐真民主，並停止以武力壓迫鄰國。我們不接受九二共識、一國兩制。

大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇表示，目前距離千萬元籌款目標僅剩100至200萬元，鼓勵大家加入募款行動。

會館執行長林榮松指出，會館動工興建預計至少兩年，在動土期間將另租辦公室繼續服務僑胞。