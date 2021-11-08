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阿罕布拉市車展 為遊民兒童紀錄片籌款 市長黃幼平力挺

記者邵敏╱阿罕布拉市報導
加州每20個孩子中就有一個是無家可歸，阿市為遊民兒童發動籌款。（導演Neal Tyler提供）
加州每20個孩子中就有一個是無家可歸，阿市為遊民兒童發動籌款。（導演Neal Tyler提供）

華裔市長黃幼平（Katherine Lee）的全力支持下，阿罕布拉市11月6日（週六）舉辦車展，此次車展專為拍攝製作一部遊民兒童的教育紀錄片《被遺忘的天使》（The Forgotten Angels）籌款。

阿市市長黃幼平（左一），製片人Kevin Knight（左二），導演Neal T...
阿市市長黃幼平（左一），製片人Kevin Knight（左二），導演Neal Tyler（右一）。（記者邵敏╱攝影）

車展當天，來自阿市、附近城市的一些車主特意駕駛自己的豪車、骨董車來到現場參加展覽，參觀者則以不同方式捐款，籌集的資金直接捐給非盈利組織From the heart productions，專門作為拍攝這部遊民兒童紀錄片的經費。

據相關統計，加州每20個孩子中就有一個無家可歸，而這個龐大的數據卻處於被人們遺忘的角落，遊民兒童沒有基本的生活保障，通常和遊民父母一同居住在馬路上、車上或旅館中，他們到處搬家，居無定所，也沒有固定的學習環境。

《被遺忘的天使》製片人Kevin Knight介紹，影片將表達一個非常渺茫的希望，一群無家可歸的兒童努力與自己的命運抗爭，希望能改變生活、未來。紀錄片將跟踪拍攝兩到三名無家可歸的孩子，講述他們在日常生存和對知識追求之間取得平衡的故事。通過這部紀錄片，希望能得到更多人對特殊群體孩子的關注、支持，不要遺忘他們。

曾在學校做過多年老師的市長黃幼平表示，遊民孩子的教育問題讓人擔憂，兩年前阿罕布拉聯合學區（Alhambra USD）就有近200名遊民兒童，「這些遊民兒童經常搬家，一直換學校，他們沒法固定在一個學校唸書，放學後也沒有做功課的地方，很難在學業上取得進步。」

關注遊民兒童，阿市舉辦車展籌拍紀錄片《被遺忘的天使》。（導演Neal Tyler...
關注遊民兒童，阿市舉辦車展籌拍紀錄片《被遺忘的天使》。（導演Neal Tyler提供）

黃幼平還提到，學校中遊民孩子的身分通常不為人所知，為了保護孩子的隱私，老師同學都不知道他們真實的生活狀況。但老師會通過細緻觀察，猜測判斷孩子是不是遊民兒童，從而盡可能幫助他們提高學業。

此次車展專為遊民兒童紀錄片《被遺忘的天使》籌款。（導演Neal Tyler提供）
此次車展專為遊民兒童紀錄片《被遺忘的天使》籌款。（導演Neal Tyler提供）

黃幼平說，如果更多的人參與幫助這些特殊的孩子，讓他們擁有相對穩定的教育機會，培養他們讀大學，那孩子的命運就會因此改變，孩子背後整個遊民家庭都可能會從困境中走出來，「很多華裔在美國都有很好的發展，我希望更多的華裔加入這些救助活動中，希望這樣的活動今後能繼續推廣下去。」

來自阿市、附近城市的車主特意駕駛豪車、古董車前來參展。（導演Neal Tyler...
來自阿市、附近城市的車主特意駕駛豪車、古董車前來參展。（導演Neal Tyler提供

教育 華裔 阿罕布拉

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