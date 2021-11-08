在台車禍癱瘓仍來美留學 輪椅華女開咖啡屋挑戰人生

陳盈穎雖然下肢癱瘓，但依舊對生活充滿樂觀。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯縣屬地羅蘭岡（Rowland Heights）東方明珠廣場有一家Hide Out咖啡 屋，業者是一位下肢殘障的年輕女性，她坐在輪椅上熱情招呼客人，臉上總是帶著微笑。她是陳盈穎（Dapheny Chen），多年前在台灣 上班途中遭聯結重型貨車追撞，導致下肢癱瘓。

但她並未因此消沉，坐著輪椅來美留學，畢業後創業。在常人看來她做的這些都需要毅力和勇氣，但她對遇到的困難很是平常心，認為自己總是遇到好人幫助，一路走來才有今天。

陳盈穎出生在台灣台中市，從小對語言有天賦，在科技大學讀書時，選擇應用外文系。畢業後在幼稚園教授孩童英語，她很喜歡自己的職業，每一天與孩子們歡樂度過。她天性樂觀獨立，對未來有很多憧憬。2008年10月，她駕車在上班途中，發生重大車禍，遭一輛重型聯結貨車從側面撞擊，導致她下肢癱瘓，在重症加護病房待了一個月。對於這次遭遇，她曾經有過低谷，不過在父母鼓勵下重新振作起來，她對自己說，還好腦袋沒有問題，還能繼續學習，還會做更多喜歡的事情。

她經過數月治療後，開始學會生活自理，也考慮自己的未來。她想到要到美國留學，學習喜歡的語言學。她的想法也得到父母支持，與妹妹一起在2012年8月來美。

她最初在聖安東尼山學院（Mt.SAC）學習兩年，然後轉學到洛杉磯加州大學（UCLA），攻讀計算機專業語言學（Linguistics with Specialization of Computing）。由於身體的特殊情況，在來美求學過程中遇到過很多困難，比如交通，她需要藉助輪椅到教室、圖書館或餐廳。但她說，這些都還好，因為校園設施完備，沒有遇到太大的困難，只是要從頭學習，才能熟悉異地的一切事務。

自UCLA畢業後，一個偶然機會讓她獨立創業。她在台灣讀書時，曾在咖啡屋做過兼職，她很喜歡咖啡屋的氛圍，於是在羅蘭岡盤下一間咖啡屋，有了自己的Hide Out Cafe店。2018年末她的咖啡屋正式開業。不過對於她來說，是又一個生活的挑戰。

陳盈穎（前）與員工合影。（記者啟鉻／攝影）

陳盈穎說，開業之初需要一切從頭開始，好在員工們都很好，市場也一點一點打開，顧客愈來愈多。但就在咖啡屋生意有起色時，新冠肺炎疫情 來襲，重創她的咖啡屋生意。

但她沒有氣餒，採取網上銷售，多做外賣生意。她也自己駕駛著特別改裝的車送外賣，最遠曾去到洛縣海邊的馬里布市送外賣，這樣堅持了半年之久，生意才逐漸恢復。

陳盈穎新開發的新餐飲品種水果氣泡飲及BBQ米漢堡。（業者提供）

她雖是負責人，但與員工相處融洽，疫情中沒有一名員工離職。她說，她經營的咖啡屋是東西文化融合口味，所以顧客很多是當地居民。她還不斷開發新飲品和食物，比如頗受顧客歡迎的水果氣泡飲和BBQ米漢堡。

陳盈穎說，她能有今天，一路走來要由衷的感謝所有幫助過她的人；她笑著說，她總是能遇到好人。