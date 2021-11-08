洛城新語／不打針不執法 洛警長違職守

洛杉磯縣警局（LASD）局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）近日公開宣布，他不會執行洛杉磯縣政委員會，強制洛縣 公務員必須接種新冠疫苗 的強制規定，洛縣警局也不會執行進入商家和其他室內公共場所者，須打疫苗的強制令。

身為洛縣最有權力和最多資源的執法首長，維拉紐瓦的作法有違公職和民選官員的職守，因為不打針的警察 和不執行疫苗強制令的警察，無法保障公共安全，而且未接種疫苗的員警更可能傳染民眾。

洛縣警局約有近1.1萬名員警（sworn personnel）和9200名文職人員，從新冠疫情爆發至今，已有2329名員警、1005文員確診，合計3334人。而員警因為站在第一線與外界接觸，全部員警中有21%被感染，遠高於洛縣居民的感染率，同時目前仍有259名員警正因疑似被感染，處於隔離狀態無法工作。

但洛縣警局的員警和文員，至今只有53%至少打完一劑疫苗，遠遠低於洛縣居民施打率。相較之下，洛市警局（LAPD）員警和文員已有74%至少打完一劑。

洛縣警局管轄所有縣屬地（unincorporated area）以及42個簽約城市的治安，而亞裔與華裔居民集中的東西聖蓋博谷地區大部分地區，再加上喜瑞都與派洛斯福德斯半島，都歸縣警局巡邏。此外，洛縣所有的法院、拘留中心和監獄也由縣警局主管，這些都是密閉空間，染疫可能性又外面要高。因此洛縣員警打不打針、是否執行進入室內的疫苗強制令，與亞裔和華裔息息相關。

維拉紐瓦日前接受KTLA電視台專訪時表示，他不能強迫員警的個人醫療選擇，而且該局可以員警每周進行病毒檢測作為替代方案。他還強調，因為強制接種疫苗令，可能導致44%該局的人員去職。

但這種說法完全無法令人接受，因為病毒檢測只能大致篩檢出有沒有被感染，卻無法避免被感染。等到被驗出已感染，不僅太遲，同時也可能已經傳染感給周遭的同事親友和民眾。再者，民眾不難在街頭看到，有一部分員警在街頭執勤時是不戴口罩的。

雖然加州比美國其他地方要好很多，但新冠疫情並沒有結束，打完兩針的民眾也不時傳出發生突破性感染（breakthrough）案例，更何況只打一劑和完全未打疫苗的部分警察。

維拉紐瓦明知洛縣警局員警是高風險職業族群，同時已有21%員警曾被感染，這證明病毒對人體是一視同仁，不是警察就能免疫，卻頑固地不執行洛縣縣政委員會的命令，有違執法和保護公共安全的職守，公眾應予譴責，並督促其立即改正。