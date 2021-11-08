涉嫌殺害2個月大女兒 洛縣男子被捕

洛縣父親泰勒涉嫌殺害2個月大女兒被捕。（檔案照）

洛杉磯 縣西北邊聖塔克拉利塔（Santa Clarita）市東邊社區「峽谷鄉村」（Canyon Country）一名26歲的男子，因涉嫌於9月26日在當地一棟公寓裡殺害其兩個月大的女兒被捕，保釋金為200萬元，訂11月8日在聖費爾南度谷洛杉磯縣高等法院過堂。

洛縣 警局指出，9月26日凌晨2時55分左右，警方獲報趕往Grace Lane 18000號街區一棟公寓，有關一名嬰兒的醫療救援電話。警方趕到現場時，發現26歲的男子泰勒 (Marcel James Taylor) 正在為他兩個月大的女兒實施心肺復甦術。

醫護人員將嬰送往聖塔克拉利塔的亨利梅奧紐霍爾醫院（Henry Mayo Newhall Hospital）急救，之後又送往洛杉磯兒童醫院，但仍宣告不治。

警方經過徹底調查逮捕泰勒，泰勒是峽谷鄉村地區的居民。他已於11月4日在聖塔克拉利塔谷的車站被警方以涉嫌謀殺和虐待兒童、進而造成嚴重人身傷害或死亡的控罪被拘留。洛縣警局兇殺組敦促任何有關於該案訊息的民眾，可致電 323-890-5500， 或滅罪熱線 800-222-8477。