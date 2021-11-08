河濱健康實驗室運營 可檢測新冠病毒

工作人員在新擴建實驗室檢測。（縣公衛局）

南加河濱縣公共健康實驗室改建擴大後日前正式運營，擴建項目投資 1390萬元，規模比原先擴大一倍。

該實驗室屬縣府綜合樓一部分，位於County Circle街4000號街區，同一建築內還有縣府社會服務、環境健康、行為健康以及公共健康等部門。原實驗室於1989年建立，但因設施較久，已經不能滿足現在需要。擴建工程於2019年破土，當時尚未發生新冠肺炎疫情 。新施工設計集中實驗室及設施現代化方面，面積增大了5000平方呎，於2021年10月擴建工程全面完成，並正式運營。

河濱大學健康系統（Riverside University Health System）擴大的實驗室，為研究人員提供更多空間，先前需要送到其它實驗室或外地的測試樣本，如今也能夠在當地完成。比如西尼羅病毒、肺結核和其它對公共健康構成威脅的傳染病病毒樣本，可以在完成擴建實驗室檢測 。該實驗室現在也可以對COVID-19病毒樣本做檢測工作。

據實驗室官方網頁資訊，實驗室主管是Errin C. Rider, PhD，聯絡電郵：[email protected]，該實驗室提供面向公眾平價收費檢測項目。