我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克問網友「要賣10%特斯拉股票嗎」 58%推友喊賣

舊金山日落區驚傳隨機傷人 女被彩彈槍射中 恐失明

空氣取水機 價昂耗電 專家：解決加州缺水並不實用

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
加州灣區一戶居民已經安裝使用空氣取水機器。（AP）
加州灣區一戶居民已經安裝使用空氣取水機器。（AP）

據美聯社報導，一種可以從空氣中取水的機器，可望給加州部分更乾旱地區的居民帶來應急之需，加州一些屋主已經在購置安裝。不過每部機器價格不菲，而且耗電也較大，對於大多數居民來說，還不可能輕易使用。也有專家認為，對於解決加州廣泛缺水問題，尚不實用。

這種可以從空氣取水機器，由設計工程師波曼（Ted Bowman）設計，他是華盛頓州颶風產品公司的設計師。伯曼說，空氣取水機器如同空調機，通過使用盤管冷卻空氣，並將水收集在類似盆的容器中。科學道理是，空氣的水不是魔法，而是通過科學途徑再利用，這也是空氣取水機器能實現的。

實際上伯曼設計的空氣取水機器，與近些年開發的一些類似機器屬於同一功能產品。其它發明的產品包括網眼網、太陽能板及從空氣中收集水分的集裝箱等。波曼說，他公司的產品，主要提供家庭、辦公室、農場等對空氣除濕，將水收集後過濾，可供人們飲用。這種技術尤其對有霧氣環境中效果佳，根據大小可以每天收集水200加侖至1900加侖。在高濕度環境，比如加州海岸地帶也很有效。

不過從價格來看，並非很多人能使用。每部機器價格從3萬元至20萬元之間。加州近年一些旱情嚴重地區，沒有水庫蓄水，居民需要每天收集水生活，這樣的地區一些屋主正在洽購滿足用水需要，有的已經安裝使用。

加州索拉諾縣貝尼西亞市（Benicia）居民Don Johnson說，他購買了一部最小型機器，看起來就像一台稍有高度的空調壓縮機，希望能收集足夠水提供花園灌溉。但他發現，對於提供花園和家裡使用，這部機器收集的水量完全夠用。他說，這部機器收集的水，要比在好市多超市購買瓶裝水價格低得多。而且相信，隨著時間推移及水費上漲，空氣取水機器產生的結果是愈來愈經濟。

不過Don Johnson也表示，除了機器本身價格較貴，消耗在機器運行的電能也較多。但因他家屋頂有太陽能板，可以產生足夠電力運行，不需要額外電能消耗。

戴維斯加州大學水文專家Helen Dahlke表示，空氣取水技術對獨立屋主來說非常具有意義，尤其在農場地區。但對於加州存在更廣泛水緊張問題，尚不是一個實際解決辦法。她認為，目標是對抗全球變暖，避免未來發生乾旱。她強調，真的要遏制全球變暖，才能發揮真正作用，改變現實。

加州大學 好市多 華盛頓州

上一則

洛城新語／不打針不執法 洛警長違職守

下一則

在台車禍癱瘓仍來美留學 輪椅華女開咖啡屋挑戰人生

延伸閱讀

洛市8日起進餐館、購物中心等 須出示疫苗卡

洛市8日起進餐館、購物中心等 須出示疫苗卡
北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡
人造肉非科幻小說 加州企業可年產40萬磅

人造肉非科幻小說 加州企業可年產40萬磅
防疫一起來…加州蒙特瑞水族館 海獺打疫苗

防疫一起來…加州蒙特瑞水族館 海獺打疫苗
藥劑學專家：防疫靠疫苗 有病看醫生 切忌亂買藥

藥劑學專家：防疫靠疫苗 有病看醫生 切忌亂買藥

大仁說財經／加州貨櫃塞港 去淤路還很長

大仁說財經／加州貨櫃塞港 去淤路還很長

熱門新聞

中國知名教授周批改，在洛杉磯華埠勇鬥歹徒。（讀者提供）

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

2021-11-06 12:33
現年53歲的華女Susan，為40歲的小丈夫介紹假結婚對象後，慘遭掃地出門。（讀者提供）

世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄

2021-11-03 14:04
圖片來自中央流行疫情指揮中心。

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

2021-11-01 15:24
中醫夫婦不打疫苗不戴口罩，疫情期間帶孩子玩遍美國。（unsplash.com）

中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國

2021-11-03 17:17
有華人被中國父母逼著讓他去超市買水買米。（本報記者／攝影）

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著

2021-11-04 21:23
Susan說，因經濟拮据，她和先生S（右）六年多前協議假離婚，再和別人假結婚，掙錢之後重新結婚生活，期間兩人感情一直良好，這是去年底S為她的生日宴席慶祝。（S女士提供）

為錢假離婚另假結婚 少夫假戲真做棄元配

2021-11-04 02:20

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡
蔣經國4子女 在台都有義父

蔣經國4子女 在台都有義父
習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看
誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回

誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回