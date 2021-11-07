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Lyft司機接客遭劫 逃走時險中槍

記者李雪／綜合報導
近來常有網約車司機遭劫的事件發生。(本報檔案照片)
近來常有網約車司機遭劫的事件發生。(本報檔案照片)

據警方消息，10月31日周日早晨，一名Lyft網約車司機在洛杉磯縣巴沙迪那接客時被搶劫，他在機智逃離的過程中險些中槍。

巴沙迪那警局巡官Marcia Taglioretti說，犯罪發生在周日（10月31日）早上7點之前，當時司機抵達北Oakland街800街區接一位乘客。司機是一名20多歲來自英格伍（Inglewood）的男子，當他到達附近時看到另一名男子站在外面。

據Taglioretti說，這名男子鑽進一輛皮卡車後退，停到受害者身邊，示意他放下車窗。然後卡車上的那個人用手槍指著Lyft司機並索要他的水瓶。隨後當槍手繼續索要他的錢包時，受害者反而壓低身體，並開始沿著Oakland街向北加速駛離。他隨即聽到一聲槍響，他的司機側車窗被震碎，所幸他沒有受傷。

警方將劫匪描述為一名40多歲的西裔男子，身高約5呎9吋，身材魁梧，光頭或頭髮很短。他穿著一件帶有未知運動標誌的深色寬鬆連帽運動衫，以及寬鬆的褲子或運動褲。此外他還開著一輛裝有露營車外殼的深色老式皮卡車。

任何有線索的民眾都可撥打(626) 744-4501，聯繫巴市警察局。也可通過(800) 222-8477匿名向洛杉磯地區止罪熱線提交線索。

洛杉磯 Lyft 警察

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