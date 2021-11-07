聖伯納汀諾縣警掃蕩非法大麻 逮34人其中10華裔

執法人員在南加聖伯納汀諾縣（San Bernardino County) 展開連續七日的大麻掃蕩行動。（聖伯納汀諾縣警局）

執法人員於11月1日起，在南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County) 展開連續七日的大麻 掃蕩行動，共逮捕了34名涉嫌人，他們皆是男性，其中十人為華裔，他們來自墨西哥、加州 、麻州等地。

嫌犯中有四人為洛杉磯縣居民，分別為35歲華男 周德夫（Defu Zhou，音譯，下同）、34歲華男黃全瑞（Huang Quan Rui）、46歲Armando De La Torre、及46歲Alejandro Aguilar。

除了洛縣兩名華男外，其他八位華裔涉嫌人包括來自內陸庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）48歲的侯俊（Jun Hou）、71歲的任宗（Zong Ren）、74歲的侯英勝（Yingsheng Hou）、34歲的梁曉龍（Xiaolong Liang），來自聖伯納汀諾縣巴士度市（Barstow）的65歲鮑和容（Herong Bao）、56歲方孝華（Xiaohua Feng），以及來自麻州的26歲林航（Hang Lin）與27歲洪禮睿（Lirui Hung）。

在本周大麻掃蕩行動中，警方逮捕了34名涉嫌人。（聖伯納汀諾縣警局）

根據警方消息，這34名男子均以種植超過六株大麻植物、非法用水過量、持有遭塗去編號碼的槍枝、及涉嫌販賣大麻等罪名遭警方現場逮捕。這次大麻掃蕩行動被警方命為「鎚擊行動（Operation Hammer Strike）」，在11月1日至11月7日期間執行。

聖伯納汀諾縣的大麻執法小組曾接獲多起疑似有人在戶外及室內大量種植大麻的報案。在其他執法人員協助下，取得了26張搜索令，警方得以進入多個可疑的大麻藏匿點搜索。

聖伯納汀諾縣警局執行的「鎚擊行動任務」，在一周間就搜繳了3萬3189株大麻植物、8588磅提煉大麻、九把槍枝、及超過2萬4000元現金。調查小組也在這些搜索區域，查獲共211處種植大麻的溫室，包括兩處室內溫室。警方指出，以上大麻種植行為違反了「加州醫療及成人使用大麻規定及安全法案」（California's Medical and Adult-Use Cannabis Regulation and Safety Act），也違反聖伯納汀諾縣禁止在戶外大量種植大麻等商業大麻行為的相關法規。

任何有關大麻違法種植等相關訊息，請民眾聯繫聖伯納汀諾縣警局幫派毒販小組（909-387-8400）或者電郵[email protected]提供線索。民眾也可撥打1-800-78-CRIME (27463) 匿名提供消息。