陳湘美：光有紅藍卡保障不夠 還要加健保

陳湘美演講「當你擁有紅藍(白)卡就高枕無憂了嗎?」。（陳湘美提供）

世界日報6日舉辦「2022紅藍卡 線上講座」直播，幫助銀髮族們獲得更廣泛的資訊，做出最適合自己利益的選擇。會計師陳湘美演講「當你擁有紅藍(白)卡就高枕無憂了嗎?」，提醒大家除了紅藍卡還要加入健保 計畫。

陳湘美表示，如何選擇適合自已的醫療補助保險是很重要的課題；每個人的需要不同，需要暸解保險的涵蓋面，找到迫切需要的保障內容。這也是選擇適合自已保險公司之重要性，譬如會旅行、會回台灣或不在美國，那中心健保有海外緊急醫療保險 ，更有高達10萬美元的保額，就值得考慮。如何選擇一位優質經紀協助你也相當重要，可從專業、經驗、負責、熱誠等角度來做選擇參考。

什麼樣的人可以申請健保計畫，65歲以上的美國公民和綠卡持有者，在美國繳稅超過40個點數。如年齡不到65歲但是身體殘障，領取殘障福利24個月以上，或末期腎臟病等都符合加入健保的要求。紅藍卡本身的保險計畫分為ABCD四個部分，A是住院和末期照顧，B家庭醫生和專科醫生，D是藥物，C是紅藍卡的聯邦保險計畫。

會計師陳湘美演講「當你擁有紅藍(白)卡就高枕無憂了嗎?」（視頻截圖）

陳湘美表示，AB部分，每個月必須支付148.5元，但是如果有事情發生，只有紅藍卡是不夠的，首先使用前要自付203元，且不包括藥品和醫院費用，醫院費用自付1484元。如住院61天到90天，每天付371元；91天至151天，每天742元。如長期住院超過150天，每天百分百自費。

因此光有紅藍卡是不夠的，如參加中心健保就能減少負擔，負擔紅藍卡不支付的部分。同時語言也是一個很重要考慮因素，語言不通和文化背景不同，看病時會比較辛苦，而中心健保有掌握各種語言的經紀幫助大家。