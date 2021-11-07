易萍：把握紅藍卡保費返現、交通車接送等福利

易萍演講「中心健保2022福利提要：聯邦紅藍卡計畫、悅享計畫」。（易萍提供）

世界日報6日加場「2022紅藍卡線上講座」直播，美國金宏保險執行總裁易萍演講「中心健保 2022福利 提要：聯邦紅藍卡計畫、悅享計畫」，分享新增的各種額外福利。

易萍表示，中心健保今年新增加了許多很好的額外福利，例如：交通車每年提供無限次單程接送服務（每單程里程限制為50英里）、櫃檯成藥的福利至125元一個季度、海外醫療保障增加至10萬的報銷額度、和食品到家福利，符合條件的會員每月可以訂購一箱新鮮的食品送貨上門。

今年因為疫情的關係，中心健保新增了悅享計畫（退款計畫），2022年開始生效。只要持有紅藍卡A和B，居住在服務範圍之內的都可以參加，聯邦醫療保險 B部分保費返現每月高達125元。今年還增加很多的優惠，如在50英里內免費無限次交通車接送，健身房福利每月補助到50元，針灸24次零付費。海外醫療保障增加到10萬元的報銷額度，但僅限急診等。

易萍演講「中心健保2022福利提要：聯邦紅藍卡計畫、悅享計畫」。（視頻截圖）

易萍表示，中心健保是一個HMO的聯邦醫療保險管理的優惠計畫，是一個同時含有傳統聯邦醫療保險A部分、B部分、和D部分的聯邦健保優惠計畫。大部分聯邦保險HMO必須使用簽約網絡的醫生和醫院，只有急診除外。健保的初次投保期是生日滿65歲的前三個月、當月及當月後的三個月，這七個月是初次投保期。每月10月15日到12月7日也可以參加，生效日期是1月1日。如果從公司保險退出或者從外州搬來，有63天的特別參保期。

擁有紅藍卡AB，居住在健保的服務範圍內，不需支付保費和自付額，住院沒有天數限制，門診和診斷檢查等零付費。牙齒是全面的牙科保障，洗牙X光等也是零付費，眼睛檢查零付費等各種福利。