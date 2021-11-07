我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普落井下石 稱死對頭亞歷鮑德溫誤殺「很有問題」

拜登推動「企業疫苗強制令」法院裁定暫緩執行

易萍：把握紅藍卡保費返現、交通車接送等福利

記者張宏／洛杉磯報導
易萍演講「中心健保2022福利提要：聯邦紅藍卡計畫、悅享計畫」。（易萍提供）
易萍演講「中心健保2022福利提要：聯邦紅藍卡計畫、悅享計畫」。（易萍提供）

世界日報6日加場「2022紅藍卡線上講座」直播，美國金宏保險執行總裁易萍演講「中心健保2022福利提要：聯邦紅藍卡計畫、悅享計畫」，分享新增的各種額外福利。

易萍表示，中心健保今年新增加了許多很好的額外福利，例如：交通車每年提供無限次單程接送服務（每單程里程限制為50英里）、櫃檯成藥的福利至125元一個季度、海外醫療保障增加至10萬的報銷額度、和食品到家福利，符合條件的會員每月可以訂購一箱新鮮的食品送貨上門。

今年因為疫情的關係，中心健保新增了悅享計畫（退款計畫），2022年開始生效。只要持有紅藍卡A和B，居住在服務範圍之內的都可以參加，聯邦醫療保險B部分保費返現每月高達125元。今年還增加很多的優惠，如在50英里內免費無限次交通車接送，健身房福利每月補助到50元，針灸24次零付費。海外醫療保障增加到10萬元的報銷額度，但僅限急診等。

易萍演講「中心健保2022福利提要：聯邦紅藍卡計畫、悅享計畫」。（視頻截圖）
易萍演講「中心健保2022福利提要：聯邦紅藍卡計畫、悅享計畫」。（視頻截圖）

易萍表示，中心健保是一個HMO的聯邦醫療保險管理的優惠計畫，是一個同時含有傳統聯邦醫療保險A部分、B部分、和D部分的聯邦健保優惠計畫。大部分聯邦保險HMO必須使用簽約網絡的醫生和醫院，只有急診除外。健保的初次投保期是生日滿65歲的前三個月、當月及當月後的三個月，這七個月是初次投保期。每月10月15日到12月7日也可以參加，生效日期是1月1日。如果從公司保險退出或者從外州搬來，有63天的特別參保期。

擁有紅藍卡AB，居住在健保的服務範圍內，不需支付保費和自付額，住院沒有天數限制，門診和診斷檢查等零付費。牙齒是全面的牙科保障，洗牙X光等也是零付費，眼睛檢查零付費等各種福利。

聯邦醫療保險 健保 福利

上一則

吳喬恩：紅藍卡特殊加入期為3種人量身定做

下一則

陳湘美：光有紅藍卡保障不夠 還要加健保

延伸閱讀

紅藍卡線上講座6日續直播 四場「安可」精彩可期

紅藍卡線上講座6日續直播 四場「安可」精彩可期
SCAN健保計畫提供聯邦醫療保險優勢計畫

SCAN健保計畫提供聯邦醫療保險優勢計畫
紅藍卡線上講座叫好 本周六加4場

紅藍卡線上講座叫好 本周六加4場
世界日報紅藍卡線上講座 11/6 再增4場

世界日報紅藍卡線上講座 11/6 再增4場
世界日報紅藍卡線上講座 11/6 再增4場

世界日報紅藍卡線上講座 11/6 再增4場
紅藍卡實用資訊 下午2時開講

紅藍卡實用資訊 下午2時開講

熱門新聞

中國知名教授周批改，在洛杉磯華埠勇鬥歹徒。（讀者提供）

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

2021-11-06 12:33
現年53歲的華女Susan，為40歲的小丈夫介紹假結婚對象後，慘遭掃地出門。（讀者提供）

世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄

2021-11-03 14:04
圖片來自中央流行疫情指揮中心。

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

2021-11-01 15:24
有華人被中國父母逼著讓他去超市買水買米。（本報記者／攝影）

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著

2021-11-04 21:23
中醫夫婦不打疫苗不戴口罩，疫情期間帶孩子玩遍美國。（unsplash.com）

中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國

2021-11-03 17:17
美國政府將於11月8日放寬入境限制，但是中國政府目前沒有放寬入境增加航班的趨勢。（檔案圖）

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

2021-10-30 02:20

超人氣

更多 >
2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事
中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因
日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康
世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪
百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」