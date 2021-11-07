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吳喬恩：紅藍卡特殊加入期為3種人量身定做

記者楊青／洛杉磯報導
中心健保資深經紀吳喬恩。（記者楊青／攝影）
中心健保資深經紀吳喬恩。（記者楊青／攝影）

中心健保資深經紀吳喬恩6日在世界日報2022紅藍卡專題講座中介紹了紅藍卡A B C D，包含2022年中心健保新增福利以及每月$125退款計畫，讓民眾對紅藍卡的補充選擇一目瞭然。

精通國粵英語的吳喬恩（Joanna Wu）有20多年的保險經驗，專精紅藍卡65歲以上年長者福利和免費紅藍卡申請。她表示，紅藍卡有多個開放期。初始的註冊期為65歲生日前的三個月，還有生日本身那個月，再加上生日之後的三個月，總共七個月，其間要選擇一個藥物計畫，或者加入一個紅藍卡的優惠計畫，錯過會有罰款。

她表示，健保轉換年度開放期為每年的10月15日至12月7日，你可以加入或更改現在的保險，聯邦紅藍卡優惠計畫退保期是從1月1日至3月31日，這段時間可以退出紅藍卡優惠計畫，回到自己傳統的醫療卡保險，並可以加入獨立的處方計畫B部分，特殊加入期是為失去公司保險或搬家或有白卡的會員量身定做，從1月到9月可以隨時加入，或有糖尿病心臟病心血管等慢性病會員，也可以隨時加入健康優惠計畫。

她表示，傳統的紅藍卡有PartA和B，PartA包括住院和專業療養院和善終護理，PartB包括醫生門診醫療用品和預防性服務。PartA和B通常涵蓋80%，還有20%則需要自己選擇醫療補充保險計畫。

另外一個就是選擇一個紅藍卡的優惠計畫PartC，也就是HMO計畫，相當於一個套餐，包括所有的服務，住院門診藥物以及額外的福利比如配眼鏡和牙齒健保，交通車接送、助聽器、櫃檯成藥等等，而且大部分都是零費用。

紅藍卡 保險 健保

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王珂：紅藍卡不會自動上門 須65歲前3個月提申請

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