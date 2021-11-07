王珂：紅藍卡不會自動上門 須65歲前3個月提申請

美國金宏保險銷售部負責人王珂（Coco Wang）。（記者楊青／攝影）

美國金宏保險銷售部負責人王珂（Coco Wang）在6日世界日報2022聯邦紅藍卡 專題講座中，詳細分析了申請紅藍卡及健保計畫選擇的常見誤區。

作爲百萬圓桌頂級經紀和CFP註冊財務規劃師、CLTC註冊長期護理規劃師，王珂曾獲得國會社區服務獎。她表示，聯邦紅藍卡是美國政府為本國65歲或以上的年長者，和不足65歲但有長期殘障的人士或永久性腎衰竭的人士提供的政府醫療保險 。申請者必須是美國公民 或永久居民，持旅遊簽證入境的年長者不符合條件。

申請人需要在美工作十年或納稅或有40個工作點數的積累，如果未滿足點數，會有額外的費用。值得注意的是，紅藍卡不會自動上門，當事人通常需要在65歲生日之前三個月提出申請，有七個月窗口期，政府不會主動通知申請人。但有一種例外，就是在年長者已開始領取社會保障金即退休金，社會安全局會在您滿65歲之前或將近65歲時自動寄上紅藍卡。

王珂介紹，紅藍卡分爲兩個部分，PartA為住院部分，PartB為醫療部分，如果滿足40個點的條件，住院部分免費，但醫療部分每個月的保費，會根據申請人兩年前的收入來決定，2021年正常的保費為每個月148元。

工作沒滿十年的公民或綠卡，在美國住滿五年以上，按規定在滿65歲之前的三個月就可以申請紅藍卡，但需要支付一定的費用。

她表示，如果錯過65歲前三個月以及之後七個月的紅藍卡首次申請機會，要抓住每年1月1日至3月31號的延遲投保期間，生效的日期是當年的7月1日。延遲投保會導致終身罰款。

根據2006年頒布的規定，長者一旦開始擁有紅藍卡的福利，也必須要購買藥物保險，否則也會按照延遲購買的月份纍計罰款，也是終身罰款。

王珂特別提醒年長者選擇購買補充保險考慮三個因素：處方藥物的共付額、語言的便利性，以及尋求免費幫助的便利性。