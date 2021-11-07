中美電影節 19部中國片北美首映

2021年第17屆中美電影節5日在聖蓋博喜來登酒店開幕，來自中國 和全美各地的華洋電影人、明星和嘉賓共襄盛舉。電影節同時啓動系列電影放映活動，移動電影院 作為中美電影節合作夥伴和官方展映平台，將在電影節期間展映19部影片，包括17部線上展映單元影片和兩部特別展映影片。

中美電影節展映期間由移動電影院（Smart Cinema）展映的19部影片中，許多是在全球或北美首映。其中包括了全景式展現武漢抗擊疫情 畫面的《一起走過》；紀念長征勝利85週年、講述紅軍故事的《赤焰》；全球首映的《伴我遠行》；融合兩岸親情故事和非遺泉州文化的《海峽情緣》；展現一帶一路人文歷史的《絲路長歌之寒窯》和為北美本土觀眾精選的《夢境人生》、《沙海燭龍》、《建築師》、《紫砂夢》、《一日成交》、《天下無拐》等。還有兩部是由中國駐洛杉磯總領事館和中美電影節共同推薦，《中國醫生》和《沒有過不去的年》。

值得一提的是，今年的中美電影節是移動電影院第四次深度參與。移動電影院2018年首次與中美電影節合作。2019年，移動電影院北美版（Smart Cinema USA）通過5G和雲計算等新技術，實現中國電影「一鍵出海」。2020年，移動電影院與VIZIO合作，將手機影院擴展為電視影院，受眾覆蓋了上億北美本土電影觀眾，增量中國電影海外票房。

在5日的電影節正式開幕之前，中美電視節組委會與中華廣播影視交流協會、中國電影基金會、中影股份、中國電影海外推廣公司、中國電視劇製作產業協會等聯合在洛杉磯舉辦中美影視合作高峰論壇，論壇得到中國廣電總局、中國駐洛總領館、洛縣政府支持。

中國駐洛總領事館張平在論壇中表示，新冠疫情在全球範圍內持續蔓延，幾經反彈，給中美兩國包括影視娛樂業在內的各行各業帶來了嚴重衝擊，另一方面，中美關係近年來遭遇前所未有的困難，中美人文交流也深受影響，新挑戰、新機遇、新起點，把握趨勢、抓住機遇、規劃未來、推進合作具有重要意義。

國會議員趙美心、金映玉和洛縣政委員巴格以視頻方式對電影節表示祝賀。