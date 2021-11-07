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22歲華裔模特兒 水中秀美姿 登MOVEUX時尚雜誌

記者謝雨珊／洛杉磯報導
朱彥潔秋冬禮服系列照片登上美國時尚雜誌MOVEUX。（朱彥潔提供）
朱彥潔秋冬禮服系列照片登上美國時尚雜誌MOVEUX。（朱彥潔提供）

今年22歲的朱彥潔。（朱彥潔提供）
今年22歲的朱彥潔。（朱彥潔提供）

來自台灣22歲的朱彥潔（Joan Chu）從小熱愛舞台表演，在台灣也經常接模特兒工作。赴美就讀富樂頓州大（Cal State Fullerton) 電影藝術學及戲劇藝術學雙主修，在工作之餘兼作各種模特兒。朱彥潔與服裝設計師Dalia Macphee合作的秋冬禮服系列，鏡頭捕捉到她在水中優雅跳躍的姿勢，該組照片近期登上美國時尚雜誌MOVEUX，其他組的服裝系列照片，也順利登上其他時尚雜誌封面及內頁。

時尚雜誌MOVEUX受到不少美國年輕人喜愛，該雜誌近期採用服裝設計師Dalia Macphee的秋冬禮服系列照片。該系列照片中的模特兒朱彥潔在水中，隨著水波隨波逐流，優雅擺動姿勢，反映時間及空間在那一瞬間暫停的模樣。朱彥潔在水中拍了四個小時，她說，這是她首次在水底拍攝，最初有些緊張，擔心在水中呈現不出滿意的姿勢，之後經過攝影指導，慢慢地放鬆，讓身體順著水滾動，才得以拍出這些唯美照片。

服裝設計師Dalia Macphee的秋冬禮服系列照片。（朱彥潔提供）
服裝設計師Dalia Macphee的秋冬禮服系列照片。（朱彥潔提供）

朱彥潔秋冬禮服系列照片登上美國時尚雜誌MOVEUX。（朱彥潔提供）
朱彥潔秋冬禮服系列照片登上美國時尚雜誌MOVEUX。（朱彥潔提供）

不過她也提到，在水中拍攝的困難，除了深怕走光之外，也擔心頭髮擋到臉，因此當時有刻意擺出一些姿勢。另外還有五至六組照片，都已分別登上不同雜誌的封面及內頁。

朱彥潔在台灣曾接過一些走秀活動，提到台灣及美國洛杉磯對於模特兒條件的不同之處，她坦言，台灣服裝界很喜歡瘦、高、白、且長直髮的模特兒。若是在美國高級訂製服品牌的走秀場合，在挑選亞裔模特兒時，較常選擇「亞裔特徵」強的亞裔模特兒，例如：鳳眼、顴骨高、臉小又尖、身高得高於5呎9吋等。非高級品牌的美國平面服裝或廣告等，對於模特兒則較具多樣性，各種體型及風格的模特兒都有。

朱彥潔說，她沒有上過正式的專業模特走秀，大多是從各個秀導彩排練習中學習，在擔任平面廣告模特兒時，也會盡量找比較多不同角度，設法利用身體呈現出正常人想像不到的姿勢，並善用肢體伸展，讓照片較為有趣不死板。平時兼差接模特兒拍攝的朱彥潔，建議想要在美走入模特行業的人士，盡量多累積作品並多發展人脈，作品集必須呈現多樣性，尤其強調全身肢體展現及個人表情，以吸引更多人找上門合作。

朱彥潔今年於富樂頓州大畢業，除了接模特兒工作外，正職在好萊塢各大小劇組擔任幕後助理。由於她中英文講得相當流利，今年5月也曾為社區治安人人有責舉辦的警民大會中，現場義務為警官擔任即時英翻中的口譯人員。年紀輕輕就在不同的國度闖出一片天，勤奮又專業的態度值得不少人學習。

台灣 美國 亞裔

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