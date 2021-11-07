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亞裔嘻哈音樂節Head In Clouds勁歌熱舞連2天

記者張宏╱巴沙迪那報導
88Rising是一個主張用音樂促進東西交流的音樂組織。（記者張宏╱攝影）
88Rising是一個主張用音樂促進東西交流的音樂組織。（記者張宏╱攝影）

亞裔嘻哈音樂節Head In The Clouds ，6日在巴沙迪那（Pasadena）的玫瑰碗運動場揭幕，為期兩天。這場規模宏大的音樂盛典匯集了來自亞洲多個國家的音樂人，他們面對面向粉絲展示了亞洲和亞裔音樂的最佳作品。

（影音來源：記者張宏）

6日下午的玫瑰碗陽光正好，現場滿是來自南加各地的年輕人和嘻哈音樂愛好者，很多是亞裔。疫情後首次參加大型音樂節，年輕女孩們身穿性感的Bra和短褲，男孩們穿著個性潮牌。一名來自核桃市的男孩表示，在家憋壞了，又見久違的現場園遊會，他和同伴們一起聽著喜歡的音樂跳舞，會是很棒的經歷。

Guess和88Rising合作的紅雙喜限定（記者張宏/攝影）
Guess和88Rising合作的紅雙喜限定（記者張宏/攝影）
年輕人打扮性感來出席這久違的戶外音樂盛會。（記者張宏/攝影）
年輕人打扮性感來出席這久違的戶外音樂盛會。（記者張宏/攝影）

現場設置了兩個舞台，周圍有各種吃喝的攤位。主辦方還掛出了有著聖蓋博谷華人社區風格的牌匾，同時和服裝品牌Guess合作了雙雙喜限定，讓年輕人有吃有玩有逛，還有各種拍照。

主辦方88rising音樂公司已創立六年，2018年創始人日裔Sean Miyashiro宣布，除了經營唱片公司、製作視頻、管理和營銷藝術家的作品等業務外，公司還會每年舉辦一次音樂盛典。公司的華裔業務主管Ollie Zhang表示，公司一直對自身發展和達成目標充滿信心。當日的表演者來自世界各地：NIKI和 Rich Brian是印尼人，Joji是日裔澳大利亞人，CL是韓國人，Saweetie出生於加州，母親是菲律賓華裔，父親是非裔美國人。這些明星已經擁有大量粉絲，並與粉絲群建立了牢固的關係。

Head In Clouds現場。（記者張宏╱攝影）
Head In Clouds現場。（記者張宏╱攝影）
 

Ollie Zhang在鑽石吧長大，他在高中時期喜歡的音樂是經典旋律死亡金屬和搖滾樂，絕對不是亞裔美國人的音樂，或者大部分不是亞洲人的音樂。但是短短幾年內，美國的亞裔社區發生了很多變化。如K-pop 男孩樂隊BTS日益獲得認可，Netflix電視劇「魷魚遊戲」風靡世界，還有電影「尚氣」票房大賣，及2020年韓國電影「寄生蟲」獲得奧斯卡最佳影片和最佳導演獎。公司的願景就是為亞洲的創造力、亞洲青年文化和表達建立一個真正的平台，並彌合東西方之間的鴻溝。突出亞洲文化需要有很大的空間，所以才著手建立88rising平台。

來自各地的青少年陸續入場。（記者張宏/攝影）
來自各地的青少年陸續入場。（記者張宏/攝影）

兩天演出陣容相當強大，包括旗下的Joji、NIKI和Rich Brian，還邀請了Saweetie、CL、DPR Live、Beabadoobee、Japanese Breakfast、keshi、the Linda Lindas等嘻哈歌手。

現場安檢和疫苗檢查都很嚴格。（記者張宏/攝影）
現場安檢和疫苗檢查都很嚴格。（記者張宏/攝影）
現場佈置著充滿華人社區風格的牌匾。（記者張宏/攝影）
現場佈置著充滿華人社區風格的牌匾。（記者張宏/攝影）
限定服裝。（記者張宏╱攝影）
限定服裝。（記者張宏╱攝影）

亞裔 美國 日裔

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