台研製能殺死新冠病毒口罩 進軍美國

塗佈JM-TTA塗層的帳篷。（記者王若然／攝影）

普通的口罩 可以阻擋新冠病毒傳播，如果口罩自身就能殺死新冠病毒，在阻斷病毒傳播上就更能事半功倍。台灣京程科技公司研發出可以消滅新冠病毒及細菌的新興奈米複合材料JM-TTA，並宣布將帶領合作公司將該材料產品引進美國 市場。

台灣京程科技公司4日在洛杉磯 華僑文教中心舉辦記者會，介紹JM-TTA奈米複合材料商品能殺死新冠病毒的原理，並向慈濟、亞美社會福利基金會、獅子會等機構捐贈防疫物資。

記者會上戴志成博士向民眾介紹JM-TTA奈米科技。他說，2021年通過實驗室檢測，證明JM-TTA具有使新冠英國變種病毒株B117失去活力的能力。該種奈米材料早在2014年就已被美國FDA批准成為醫療器械一級消毒劑。多地實驗室檢測還顯示，JM-TTA奈米物質也有抗H1N1流感病毒和腸病毒的能力。

與一般抗菌材料相比，具有JM-TTA奈米物質塗層的抗菌材料，可以達到更長時間的抗病毒和抗菌作用。戴志成說，該奈米物質製成的口罩，至少可以維持一周的抗病毒能力。

達KN95級別 更透氣

戴志成並介紹三種JM—TTA材料的商品，一是人們日常配戴的防疫重要配件口罩。他說，這種口罩可以達到KN95口罩的防疫級別，但是更加透氣並且配戴壽命更長。其次是防疫帳篷，帳篷全面塗布JM-TTA塗層，提供醫療人員安全且安心的醫療環境，此外還有收納體積小，重量輕，存放空間小且易於配送至偏遠地區等特點。第三款商品是大體袋，大體袋外層有JM-TTA塗布，可有效防止高度傳染性疾病的擴散。此外還有具有高堅韌性、延展性，專利無拉鍊一體成形設計，100% 防滲漏，並杜絕氣味擴散的特點。

聖蓋博市（San Gabriel）市長廖欽和，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組組長劉倫正，洛杉磯台灣貿易中心主任林鳳珠，出席了當天的記者會並致詞。劉倫正指出，希望台灣的高科技產品可以打開美國市場走向世界。

與會的來賓合影。（記者王若然／攝影）

當天的記者會上，多個團體並接受了JM—TTA材料防疫物資的捐贈，包括慈濟醫療基金會董事長葛濟捨，亞美社會福利基金會副董事長盧順興，洛杉磯福智基金會執行長林永森，洛杉磯皇家獅子會會長湯淑惠，蒙羅維亞獅子會會長侯微月，分別代表各自團體接受捐贈。

汪康熙博士介紹說，記者會上介紹的三款商品都在爭取美國FDA抗菌、抗病毒的認證，希望在與疫情的賽跑中，可以儘快取得。目前三款商品雖然可以在美國出售，但暫時不能以「抗菌、抗病毒」商品出售。當天記者會就是想要將該技術廣而告之，吸引更多商家合作。對産品捐贈及任何產品有興趣的團體或廠商，可聯絡汪康熙，電話626-233-4400，電郵：[email protected]。