華人商家成立聯防同盟群組 分享犯罪信息守望相助

TACF曾舉辦的鄰里大會。（本報檔案照）

南加州 華人組織「社區治安人人有責群組」（TACF）4日宣布成立「商家聯防同盟」（Business Safety Coalition），旨在將商家聯合起來，即時分享當地犯罪信息，讓商家及時警惕，並守望相助，預防、打擊針對商家的犯罪。

TACF表示，商家特別是有現金流動的，最容易招不法分子「垂涎」。TACF將在會長Chuck孫的帶領下，建立一個LINE平台，吸引華裔 及非華裔的商家加入。透過平台，大家可以及時聯繫，商家如遇到騷擾、滋事、 偷竊或搶劫，可以馬上傳給平台上所有的商家們， 讓大家提高警覺。 如有必要，群组也將幫忙聯絡警員協助。

為了保證加入的商家信息安全，商家將使用實名制，身分得到確認，避免有不法分子混入其中。TACF的短期目標是在三個月內吸引到100個商家會員。TACF孫會長呼籲商家快速加盟，同時也徵求義工，共同為商家聯防會努力。

TACF最初是羅蘭岡（Rowland Height）幾位關心社區治安的居民自發組織而成的群組，目前已經發展至幾百人。在成立的短短幾個月時間，通過與負責當地的洛縣 縣政委員會面，促成在主要商業幹道安裝更多攝像頭的成就。此外，該組織還舉辦過多場治安講座，與當地警局合作密切。

想要加入「商家聯防同盟」或有疑問的民眾，可以致電：626-8775005，或者上TACF網站查看：www.TACF888.org。