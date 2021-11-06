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祁志豪 爾灣首位華裔市府經理

【爾灣訊】
爾灣市議會4日通過華裔祁志豪（Oliver Chi ）的市府經理任命案，並將在本月9日的市議會上正式宣佈聘用案。（爾灣市府）
爾灣市議會4日通過華裔祁志豪（Oliver Chi ）的市府經理任命案，並將在本月9日的市議會上正式宣佈聘用案。（爾灣市府）

爾灣市議會4日通過華裔祁志豪（Oliver Chi ）的市府經理任命案，並將在本月9日的市議會上正式宣布聘用案。這將是爾灣建市以來的首位華人市府經理。該職位年薪30萬1246.40元，祁志豪此次任命任期兩年。

爾灣市府4日表示，祁志豪在加州和地方擁有超過22年的豐富政府管理和服務經驗，自2019年以來，他一直擔任杭廷頓灘市（Huntington Beach）的市府經理，杭廷頓灘市是美西地區首屈一指的海灘社區之一，在擔任現職之前，他曾在蒙羅維亞、巴斯托、羅斯密、克萊蒙和亞凱迪亞等城市擔任過多種管理和員工職位，也在加州立法機構工作過。

祁志豪父母來自台灣，他能說流利華語。他2007年8月出擔任羅斯密市府經理，當年僅27歲，是該市歷史上最年輕的市府經理之一，但後因被認爲「經驗不足」，市議會投出多數票提前結束其任期。

在杭廷頓灘任職期間，祁連志豪被認爲建立了一個充滿活力價值驅動的組織，專注於實現關鍵社區目標，包括開發創新的Be Well OC移動危機相應模型，派遣民眾志願者組成的團隊來解決精神健康和藥物汎濫相關的呼叫服務。此外，他還致力於推進全市戰略，以解決無家可歸者問題，制定周到的可持續發展計畫，監督强大的資本項目組合，建立獨特的經濟住房計畫，並優先考慮財政健康和社區參與活動。

祁志豪曾是一名鷹級童子軍，在洛杉磯加大獲得政治學學士學位，之後在南加大獲得公共管理碩士學位。

祁志豪將成爲爾灣的第六任城市經理，也是首位華人經理。

爾灣的第一位城市經理William Woollett Jr.， 於1972年至1989年任職；Paul Brady，1990-1999；Allison Hart，1999至2005年；Sean Joyce，2005至2018年；John Russo，2018至2020。

爾灣 加州 華人

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