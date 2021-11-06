未接種員工令休無薪假 阿罕布拉學區：保護學生沒得商量

阿罕布拉學區回應抗議：98%員工已接種疫苗，保護學生安全沒商量。（記者丁曙／攝影）

阿罕布拉 聯合學區 （Alhambra Unified）總部大樓外，5日（周五）上午約有20人抗議強迫未接種疫苗 的員工休無薪假。學區立即作出回應，全體2100名教工中98%已接種了COVID-19疫苗，保護學生安全沒商量，最佳方法就是要讓所有成年人接種疫苗。

阿罕布拉學區教育委員會此前作出決議，要求學區2100名員工必須在2021年10月31日之前完成接種疫苗。學區遵守公共衛生局（DPH）制定的疫苗接種強制令並且全力落實，學區堅信保護學生的最佳方法是為所有成年人接種疫苗。

學區教委會主席曾煥堅（Ken Tang）說，「我們理解不接種疫苗的個人決定。然而，所有的員工都在校園工作，甚至是虛擬教學的老師。那些沒有接種疫苗的員工，會讓其他人處於危險之中。」

學區教育總監Denise R. Jaramillo博士說，學區是一個以人為本的企業，也是社區的樞紐。「我們的首要任務是讓1萬5557名從幼稚園到高中（TK-12）的學生、他們的父母和祖父母以及我們的員工安全健康。」她強調，「如果我們在這項決定上犯了錯，等同於我們在確保1萬5557名學生的安全方面犯了錯。」

出於這個原因，教委會要求為所有2100名員工接種COVID-19疫苗。 除了56名員工外，所有員工都接種了疫苗。而且，在過去幾個月裡，學區一直通過教委會會議、電子郵件、黑板連接（Blackboard-Connect）、電話和面對面約談等方式，與工作人員進行溝通。

自11月1日起，阿罕布拉學區未接種疫苗的51名員工和五名教師已經開始休無薪行政假，目前也沒有終止該項決策的日期。

阿罕布拉學區是加州的一個中型規模的學區，也是亞裔生最多的學區之一，有19所學校，包括13所小學、三所綜合高中，一個有1400名學生的TK-12虛擬學習學院，以及Moor Field學前學校和LIFT特殊需要學生項目。