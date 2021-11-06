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「種族疫情」探討不公對待 仇亞紀錄片逼哭華人觀眾

記者邵敏／洛杉磯報導
這為部長達一小時的紀錄片，導演徐國興（左一）歷時三年創作而成。（徐國興提供）
這為部長達一小時的紀錄片，導演徐國興（左一）歷時三年創作而成。（徐國興提供）

洛杉磯縣聖瑪利諾市（San Marino）居民徐國興（Tony Shyu）導演的紀錄片《種族疫情》(The Race Epidemic)，日前在一些亞裔社區公映，得到較大反響。這是一部關於疫情期間仇恨亞裔的獨立紀錄片，不少觀眾在觀看影片時當場哭泣，情緒難以自控。

導演徐國興介紹，《種族疫情》上周在日本博物館播放時，一名日本資深記者是當天活動的主持人，影片播放結束時，記者在台上掩面哭泣，他一邊介紹影片，一邊連連表示抱歉，說自己無法控制觀影後的悲傷情緒。徐國興說，「每次觀看影片時都有很多人哭泣，讓我非常震驚，前幾日在聖瑪利諾市華人家裡播放也是如此。」

這是一部長達一小時的紀錄片，導演徐國興歷時三年創作而成，創作團隊基本上都來自洛杉磯當地的亞裔居民，除了華人，還有日本人、韓國人。

影片主要探討亞裔多年來在美國受到的不公平待遇，仇視亞裔究竟從何而來，新冠疫情又是如何導致仇恨愈演愈烈。徐國興表示，美國歷史上對亞裔的排斥由來已久，不是短時間發生，百年前的洛杉磯唐人街曾吊死一百多名華人，「為什麼在這片土地上，對亞裔會有這樣的成見，有很多歷史原因。」

徐國興說，三年前決定拍攝紀錄片的契機是因為當時加州財務長江俊輝（John Chiang）競選加州州長，有人攻擊他的亞裔形象，從那時起，徐國興就萌生創作念頭，此後他採訪多名亞裔政治家、學者、普通人，發現很多人都有被歧視的遭遇。

一直到新冠疫情爆發後，仇恨亞裔的情緒被推到最高點，徐國興在拍攝過程中，益發覺得影片的現實意義所在，他繼續跟踪拍攝一年多來美國各地暴力襲擊亞裔的眾多事件，「911恐怖事件後，在美的中東人成為攻擊對象，亞裔現在就像當年的中東人，因為所謂的中國病毒被人攻擊，變成替罪羔羊。」

12歲移民到洛杉磯的徐國興，回憶自己從小因華人身分受到欺負，在學校經常莫名其妙被其他族裔的孩子取笑、敵視。談及創作此片的意圖，他說想讓華人孩子了解受歧視的原因，了解華人在美國的歷史，在受到不公平對待時，不要感覺自己是孤立的，要知道錯並不在自身，同時還要學會面對歧視時，如何發聲保護自己。

導演徐國興表示他最大的希望的就是能讓更多人看到這部片子，「不僅亞裔看，也想讓其他族裔觀看，讓他們了解亞裔對美國的貢獻，我們不是病毒，我們都是生活在這片土地上的美國人。」《種族疫情》本周末將角逐中美電影節最佳紀錄片獎。

《種族疫情》日前在一些亞裔社區公映，得到較大反響。（徐國興提供）
《種族疫情》日前在一些亞裔社區公映，得到較大反響。（徐國興提供）
創作團隊來自洛杉磯當地亞裔居民，除了華人，還有日本人、韓國人。（徐國興提供）
創作團隊來自洛杉磯當地亞裔居民，除了華人，還有日本人、韓國人。（徐國興提供）
南加華人創作的「仇恨亞裔」紀錄片， 很多觀影者當場哭泣。（徐國興提供）
南加華人創作的「仇恨亞裔」紀錄片， 很多觀影者當場哭泣。（徐國興提供）
《種族疫情》本週末將角逐中美電影節最佳紀錄片獎。（徐國興提供）
《種族疫情》本週末將角逐中美電影節最佳紀錄片獎。（徐國興提供）

亞裔 美國 疫情

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