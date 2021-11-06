我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周日又要撥慢時鐘 一年兩次撥鐘美國人嫌麻煩

前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

王虹懿書法「破冰之旅」 獲尼克森博物館收藏

【洛杉磯訊】
書畫家王虹懿（右）金粉書法作品「破冰之旅」 ，本周被尼克森圖書館基金會收藏，紀念尼克森總統訪華破冰之旅50週年。中為尼克森圖書館基金會代表，左為亞太傑出女性聯合會加州分會會長王藝橘。（主辦單位提供）
書畫家王虹懿（右）金粉書法作品「破冰之旅」 ，本周被尼克森圖書館基金會收藏，紀念尼克森總統訪華破冰之旅50週年。中為尼克森圖書館基金會代表，左為亞太傑出女性聯合會加州分會會長王藝橘。（主辦單位提供）

知名書畫家王虹懿（王蘭）金粉書法作品「破冰之旅」 ，本周被尼克森圖書館基金會收藏，紀念尼克森總統訪華破冰之旅50周年。

由尼克森圖書館基金會發起主辦的紀念尼克森總統訪華破冰之旅50周年本周啓動。尼克森圖書博物館基金會副主席Jim Byron、華人慈善家張祥華（Charlie Zhang）、張翠玲夫婦、寶爾博物館華裔董事長施劉秀枝、美國加州華人社團聯合會理事長郭頌夫婦、亞太傑出女性聯合會美國加州分會會長王藝橘等出席晚宴。 Jim Byron 、張祥華、張翠玲夫婦致辭，為活動募集善款。

啓動儀式上，書畫家王虹懿現場用金粉寫下「破冰之旅」四個字，紀念尼克森總統訪華破冰之旅50周年，和美中兩國人民半個世紀以來的友誼，受到歡迎，尼克森圖書館基金會並計畫將其永久收藏。1972年2月21日，美國總統尼克森抵達北京，受到周恩來總理等中國領導人歡迎。尼克森訪華打破堅冰，堪稱20世紀政治史上里程碑。

王虹懿自幼延承家學，擅長書法、油畫、水墨畫，形成自己獨特的藝術風格，她長期致力於中美經濟、文化、藝術等交流。其作品為泰國第一副主席阿隆功．蓬拉坡，及泰國首富丘陳淑卿及各國企業家、知名導演郭寶昌等收藏，並曾經為洛杉磯新港灘（Newport Beach）梅賽德斯奔馳慈善活動贈送畫作，是唯一的亞裔女性藝術家參與者。她熱心社會公益，擔任多個社團組織的藝術顧問。

王虹懿（王蘭）金粉書法作品「破冰之旅」 ，本周被尼克森圖書館基金會收藏，紀念尼克...
王虹懿（王蘭）金粉書法作品「破冰之旅」 ，本周被尼克森圖書館基金會收藏，紀念尼克森總統訪華破冰之旅50週年。（主辦單位提供）

美國 圖書館 加州

上一則

2021新生兒命名 男Liam女Olivia奪冠

下一則

「種族疫情」探討不公對待 仇亞紀錄片逼哭華人觀眾

延伸閱讀

物資不足苦哈哈 華人祭「東方智慧」應對

物資不足苦哈哈 華人祭「東方智慧」應對
黑白集／把台灣賣個好價錢…美國又想如法炮製？

黑白集／把台灣賣個好價錢…美國又想如法炮製？
舊金山地震演習 市府官員跟著「抱頭蹲下」

舊金山地震演習 市府官員跟著「抱頭蹲下」
中國書法

中國書法
川普阻白宮檔案公開 提告國會暴動調委會、國家檔案局

川普阻白宮檔案公開 提告國會暴動調委會、國家檔案局
川普正式提告 阻止白宮與國會暴動紀錄被公開

川普正式提告 阻止白宮與國會暴動紀錄被公開

熱門新聞

現年53歲的華女Susan，為40歲的小丈夫介紹假結婚對象後，慘遭掃地出門。（讀者提供）

世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄

2021-11-03 14:04
美國政府將於11月8日放寬入境限制，但是中國政府目前沒有放寬入境增加航班的趨勢。（檔案圖）

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

2021-10-30 02:20
圖片來自中央流行疫情指揮中心。

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

2021-11-01 15:24
有華人被中國父母逼著讓他去超市買水買米。（本報記者／攝影）

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著

2021-11-04 21:23
中醫夫婦不打疫苗不戴口罩，疫情期間帶孩子玩遍美國。（unsplash.com）

中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國

2021-11-03 17:17
華男張先生的寶馬車，在停車狀態下離奇失火。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／買完菜華男寶馬燒成灰 仇華縱火還是自燃？

2021-10-30 12:40

超人氣

更多 >
又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？
「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪
美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？
輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%

輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%
研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍