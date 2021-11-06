王虹懿書法「破冰之旅」 獲尼克森博物館收藏

書畫家王虹懿（右）金粉書法作品「破冰之旅」 ，本周被尼克森圖書館基金會收藏，紀念尼克森總統訪華破冰之旅50週年。中為尼克森圖書館基金會代表，左為亞太傑出女性聯合會加州分會會長王藝橘。（主辦單位提供）

知名書畫家王虹懿（王蘭）金粉書法作品「破冰之旅」 ，本周被尼克森圖書館 基金會收藏，紀念尼克森總統訪華破冰之旅50周年。

由尼克森圖書館基金會發起主辦的紀念尼克森總統訪華破冰之旅50周年本周啓動。尼克森圖書博物館基金會副主席Jim Byron、華人慈善家張祥華（Charlie Zhang）、張翠玲夫婦、寶爾博物館華裔董事長施劉秀枝、美國 南加州 華人社團聯合會理事長郭頌夫婦、亞太傑出女性聯合會美國加州分會會長王藝橘等出席晚宴。 Jim Byron 、張祥華、張翠玲夫婦致辭，為活動募集善款。

啓動儀式上，書畫家王虹懿現場用金粉寫下「破冰之旅」四個字，紀念尼克森總統訪華破冰之旅50周年，和美中兩國人民半個世紀以來的友誼，受到歡迎，尼克森圖書館基金會並計畫將其永久收藏。1972年2月21日，美國總統尼克森抵達北京，受到周恩來總理等中國領導人歡迎。尼克森訪華打破堅冰，堪稱20世紀政治史上里程碑。

王虹懿自幼延承家學，擅長書法、油畫、水墨畫，形成自己獨特的藝術風格，她長期致力於中美經濟、文化、藝術等交流。其作品為泰國第一副主席阿隆功．蓬拉坡，及泰國首富丘陳淑卿及各國企業家、知名導演郭寶昌等收藏，並曾經為洛杉磯新港灘（Newport Beach）梅賽德斯奔馳慈善活動贈送畫作，是唯一的亞裔女性藝術家參與者。她熱心社會公益，擔任多個社團組織的藝術顧問。