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「以紅之名」首映 賭城銀州影展唯一亞裔參展片

記者邵敏/洛杉磯報導
《以紅之名》華裔小演員和製片人佟曉弟參加電影節。 （影片劇組提供）
《以紅之名》華裔小演員和製片人佟曉弟參加電影節。 （影片劇組提供）

以南加州華裔少年為主題的短片《以紅之名》（THE COLOR OF RED），10月30日（周六）參加拉斯維加斯的銀州電影節（Silver State Film Festival），並在Century Orleans影院舉辦首映禮，這是電影首次在大屏幕上公映。該影片至今已獲六項美國電影節大獎。

本次電影節共有百餘部獨立電影參展，《以紅之名》是唯一的一部亞裔電影，由華裔少年主演並全程參與創作，講述亞裔社區青少年的成長故事。電影節當晚，影片中多名來自洛杉磯的華裔小演員前來參加首映禮，恰逢萬聖節周末，小演員們盛裝打扮，樂在其中。

本次電影節吸引不少華裔觀眾前來觀影，來自奇諾岡（Chino Hills）的觀眾Kevin說，《以紅之名》影片水準很高，超出他的期待。作為唯一的一部以亞裔為主角的參展影片，該電影令人印象深刻。

來自洛杉磯的小演員家長Jennifer表示，很開心有這樣一個難得的機會，帶孩子來拉斯維加斯參加電影節，很多孩子都是第一次以小演員身分參加電影節，對他們是很好的鍛煉機會，擴大眼界和經歷。

影片華裔製片人佟曉弟(Kurt Tong) 說，看到孩子們在大屏幕上出現，感到無比的喜悅和榮耀，一切辛苦和付出都得到了肯定。他表示會繼續努力，培養更多的華裔小演員，製作華裔題材的電影和短片，希望在更多的電影節可以看到亞裔的身影。

銀州電影節是每年在拉斯維加斯舉辦的一個獨立電影節，旨在將來自世界各地的獨立電影和電影製作人帶到內華達州，該電影節致力於在高質量的放映環境中，為獨立電影提供平台。

亞裔電影 華裔 洛杉磯

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