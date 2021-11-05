張永祥追思會 愛妻獻唱送別 女兒：您是我的榜樣

中華旗隊帶領中華民國國旗準備將國旗覆蓋在張永祥的棺木上。（記者謝雨珊/攝影）

中華民國知名電影電視編劇家和金馬獎終身成就獎得主張永祥，2021年10月7日晚病逝於洛杉磯家中，享壽92歲。隨後成立的南加州 張永祥先生治喪委員會，於11月4日早上9時替他在柯汶那市（Covina) 福樂紀念公園（Forest Lawn）的Church of Our Heritage大禮堂舉行追思會，近150人到場哀悼，追思會充滿了溫馨。

影音來源：記者謝雨珊

追思會由張永祥的女兒張維筠開場介紹。她提到，父親張永祥在退休後才赴美跟子女團聚，起初很不習慣，經過努力才慢慢適應美國 環境，積極學英文也到處旅遊，生活過得很充實。近幾年，父親記憶力逐漸退化，因為疫情關係很少出門，加上行動不便，身體狀況變得不太好。今年9月16日上午，父親因肺炎送急診，經過20天治療始終不見好轉，最後決定回家休養，從醫院回家的隔天，就在家中安息了。

她哽咽地向父親張永祥說，「爸爸寫作辦公辛苦一輩子，從不抱怨，全心全意愛家人，照顧親戚朋友。爸爸您是我的榜樣，我們會永遠懷念您。」

張維筠和張永祥的兒子張維舜在致詞時都不斷啜泣，為父親過世感到悲痛。與張永祥鶼鰈情深的太太任芝蘭更是哀傷，兩人已攜手度過50多個年頭，感情一直很和睦。任芝蘭並忍住淚水，現場指揮合唱團獻唱「原鄉人」，也親自獻唱丈夫生前最愛的一首歌「雁南飛」，送給愛夫。任芝蘭在唱前還強調，「他天天都唱這首歌（雁南飛）」，而在獻唱過程時不免哽咽，令來賓也感到傷心難過。

追思會在蓋棺後，由南加州復興崗政戰學院校友會代表將校旗覆蓋在張永祥的棺材上，接著由中國國民黨 美西南支部代表在其棺材上覆蓋國民黨黨旗，接著由中華旗隊領著中華民國國旗，覆蓋在棺材上。國民黨黨主席朱立倫也特地送上花籃祝福張永祥一路好走。國民黨前黨主席江啟臣、前副總統吳敦義等人也都分別帶話致敬。

張永祥是知名影視編劇，也是職業軍人轉行成為影視藝術家的代表人物。張永祥藝術成就巨大，一生曾經獲得國家文藝獎，五次亞洲影展最佳編劇，五次金馬獎最佳編劇，並獲得美國奧斯卡最佳外語片入圍及巴拿馬外語片編劇獎。他編寫過160多部電影、電視劇本。2016年獲得金馬獎終身成就獎，也是首位獲得金馬獎終身成就奬的編劇，凡是經歷過台灣60年代至80年代人士，幾乎都看過他的作品。