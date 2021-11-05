與張永祥合作同獲獎 歸亞蕾悼念憶當年

金馬影后歸亞蕾。（記者謝雨珊/攝影）

台灣 金馬獎終身成就獎得主張永祥享壽92歲。由南加州復興崗政戰學院校友會籌組的南加州張永祥治喪委員會，4日在柯汶那（Covina) 福樂紀念公園舉行追思會。與張永祥妻子任芝蘭私交不錯，曾多次與張永祥合作的金馬影后歸亞蕾，也出席現場悼念這名傳奇人物。

歸亞蕾曾出演張永祥編劇的「家在台北」，該片於1969年上映，拿下了1970年第八屆金馬獎最佳劇情片獎及最佳女主角獎，同年，張永祥與歸亞蕾也分別以該劇，獲得第16屆亞洲影展 最佳編劇獎、最佳女主角獎。

兩人的淵源也不僅如此，歸亞蕾也客串過多部由張永祥編劇的影視作品，像是家喻戶曉的「源」等作品。歸亞蕾說，她在「源」這部劇裡只客串十分鐘戲份，能參與到這部再次讓張永祥奪下第26屆亞洲影展最佳編劇獎的作品「源」，她也感到與有榮焉。她另也拍過許多由張永祥潤飾或改編過的劇。

歸亞蕾表示，張永祥夫妻之間感情很好互相尊重，張永祥非常愛妻也尊重妻子。兩人在一起57年，夫妻生活相當不簡單。

歸亞蕾也感慨地說，從張老師的劇本中，可以看到人生活著是為什麼，人生活著並不是爭權奪利或恩怨情仇。張老師總是寫出人性善良的一面，像是如何奮發圖強、如何為家為國等劇情，這是他最大的宗旨。「今天張老師逝世獲得了黨旗國旗覆蓋，這都是他應得的」。

張永祥追思會於11月4日舉辦。（記者謝雨珊/攝影）

張永祥生前近幾年也活躍於洛杉磯與台灣影視有關的活動，例如幾年前曾受到洛杉磯加大中國研究中心主任白睿文（Michael Berry）邀請擔任嘉賓，與白睿文針對多個台灣電視電影 史相關議題進行探討。

張永祥山東煙台人，政工幹校（現國防大學政治作戰學院）影劇戲畢業。一生撰寫多部話劇、廣播劇及電影劇本，創作的電影及電視劇本數量達160多部，首次編寫的電影劇本是「養鴨人家」，也開啟健康寫實電影劇本的風格。

他曾多次獲得亞太影展及金馬獎最佳編劇獎，並曾任華視節目部總經理。1976年，張永祥因編寫反共電視劇「寒流」獲得戲劇類國家文藝獎，2016年獲得金馬獎終身成就獎，也是首名獲得終身成就獎的編劇家。