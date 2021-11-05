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CDC籲兒童接種前勿先吃止痛藥 避免影響效力

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孩童開打疫苗 洛杉磯華人家長兩樣情

記者邵敏／洛杉磯報導
5至11歲兒童可接種新冠疫苗，華人家長有人大喜，有人反對。（unsplash.com）
5至11歲兒童可接種新冠疫苗，華人家長有人大喜，有人反對。（unsplash.com）

聯邦食品暨藥物管理局（FDA）日前已緊急授權讓5歲到11歲的兒童接種輝瑞疫苗，對於孩子的疫苗接種，洛杉磯華人家長意見不一，有些認為這是個大好消息，希望孩子能盡早接種疫苗，保護免受病毒感染，有些則對孩子接種疫苗的安全性表示擔憂，更有家長表示，如果學校強制孩子接種，情願退學。

家住亞凱迪亞市（Arcadia）的吳女士有兩個孩子，兒子十歲，女兒七歲，兩人都就讀於亞市小學。吳女士表示一旦兒童疫苗可以正式接種，她會在第一時間帶孩子去注射。對於這一刻的到來，吳女士說期待已久，「孩子們在學校上課，雖說到現在為止沒有出現感染問題，但其實我挺擔心的，沒有疫苗保護，和這麼多同學、老師朝夕相處，就像裸奔一樣，說不定那一天就感染了。」

吳女士一家與公婆同住，她希望孩子能儘快接種疫苗，對家中老人也是一種保護，「公婆平時幫我們接送孩子，每天與孩子親密接觸，如果孩子在學校感染病毒，再傳染給老人，那我們就罪過大了，老人畢竟是疫情的高危人群。」

與吳女士不同，住在天普市（Temple City）的陳女士想法就完全不一樣。因為擔心副作用，至今陳女士一家都沒有接種疫苗，學校重新開放後，六歲的女兒還在家繼續上網課，對於孩子的疫苗接種，陳女士表示堅決反對，「我們自己都沒有打疫苗，肯定也不會讓孩子接種。」

陳女士原本打算讓孩子再居家上網課一段時間，如果今年冬天疫情穩定，她說考慮將送孩子返校上課，畢竟一直在家，孩子身心發育都不健康，但如今聽說學校可能要求孩子接種疫苗才能入學，「如果真是這樣，我們可能會考慮退學，送孩子去一些不需要強制接種疫苗的學校上課。」

很多華人家長對於孩子的疫苗接種表示猶豫，持觀望態度。家長Joanna說，如果有選擇的話，她並不想讓孩子現在接種疫苗，因為根據大數據，孩子感染率很低，即便感染了絕大多數都是輕症或無症狀，她覺得沒有必要冒著可能引發的未知風險讓孩子接種疫苗。「但如果學校要求學生接種疫苗後才能上實體課，我們還是會隨大流，別的孩子都接種，我們也只能選擇和大家一樣。」

FDA授權5至11歲兒童的輝瑞疫苗接種劑量，雖然也打兩針，但劑量僅是成年人的三分之一。來自4700名受試兒童的試驗研究表明，兒童疫苗可提供90.7%的效能與保護力，常見的副作用包括疼痛、發燒、疲倦等，截至目前沒有出現心肌炎或者嚴重的副作用反應。

新冠疫情爆發至今，全美已有近200萬名五至11歲的兒童染疫，其中8300人住院，住院的兒童患者有三分之一被送進加護病房，至少170人死亡。

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